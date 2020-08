Ischia e Francavilla: rinnovato lo storico gemellaggio

Ieri a Francavilla al mare, con un concerto al chiaro di luna, si è rinnovato il gemellaggio con Ischia nel segno di Costanza D’Avalos, governatrice di Ischia e principessa di Francavilla.

Impossibilitata a presenziare all’evento, l’amministrazione del Comune d’Ischia ha inviato una lettera di saluto del Sindaco Enzo Ferrandino in segno di amicizia.

“I tempi difficili che corrono non ci consentono, purtroppo, di sigillare insieme ancora una volta quest’importante patto d’amicizia stretto grazie a questa grossa tradizione culturale, ma ci tenevamo a essere presenti con un messaggio di saluto da parte della nostra comunità.

Lo scorso anno eravamo a Ischia nella piazzetta intitolata ad Ugo Calise che affaccia sul nostro Castello Aragonese alla presenza di tanti giovani delle scuole che, sono certo, ricordano con emozione l’evento. Quei giovani, grazie a questo gemellaggio, hanno avuto testimonianza di come la cultura può diventare veicolo di amicizia e di turismo.

Ischia e Francavilla, due territori a vocazione turistica e culturale che spero, presto, possano tornare ad abbracciarsi oltre le distanze”.

Questo uno stralcio del saluto del Sindaco Enzo Ferrandino, letto durante la serata agli amici di Francavilla.