Ischia e Casamicciola, sindaci a scoppio ritardato

Purtroppo, diciamocelo, menomale che a Lacco Ameno c’è il commissario prefettizio! Lacco Ameno è l’unico comune che non corre il rischio di essere vittima della stupida propaganda del sindaco di turno ed è quello che sta reagendo, meglio, a questa emergenza. I dirigenti comunali sono puntuali e precisi nella loro opera, il comandante Monti, dal comando vigili è uno dei pochi che opera bene e dagli uffici c’è efficienza.

Gli altri comuni, tra alti e bassi, ovviamente pagano lo scotto di aver votato male. Ischia e Casamicciola sono quelli che pagano di più questo scotto. Vittime di questi sindaci che continuano nelle loro strambe strategie e che, con tristezza, espongono i cittadini delle due comunità ad atti e gesti che, davvero, non hanno nessuna ratio. Partiamo da Ischia. Il più grave.

In questi giorni di tensione, mentre il governo emanava decreti stringenti per i cittadini e mentre il governatore della Regione Campania stringeva, ancora di più, la misura, il sindaco di Ischia è stato impegnato a mettere in ordine la sua amministrazione politica. Dopo anni ha cambiato il presidente della Genesis, la partecipata che gestisce i tributi del comune di Ischia, ha completato l’inchino politico con Domenico De Siano, nominando presidente il fratello di Oscar Rumolo e facendo passare in maggioranza il consigliere Gennaro Scotti. Poi ha litigato con Ottorino Mattera, il presidente del consiglio comunale, ha dovuto forzare la mano per nominare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e poi, ieri, con calma, ha pensato di informare i cittadini del comune di Ischia con una diretta facebook.

Siamo in casa da diversi giorni, dopo i decreti del presidente Giuseppe Conte che ci hanno stravolto la vita, e abbiamo dovuto affrontare, da soli, il caos normativo in cui ci hanno calato quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E il sindaco? Qualche post copiato e incollato e tanta clientela politica per creare il percorso per portare alla sfiducia del presidente del consiglio comunale. E ieri sera, alle 19.00, arriva la sua diretta facebook per parlare ai cittadini. Ormai siamo già tutti in casa, siamo già tutti a conoscenza di quello che dobbiamo fare e siamo già pronti ad affrontare questa emergenza.

Ma il sindaco di Ischia è stato impegnato con i politici. Per evitare di essere sfiduciato.

Ed è stato impegnato con il litigio in giunta. La presa di distanza dal regalo agli albergatori con il versamento della tassa di soggiorno di Carolina Monti e Nicoletta Buono è, infatti, l’ennesima prova di quanto, in questi giorni, il sindaco abbia fatto ben altro che preoccuparsi dei cittadini di Ischia.

Peggio, ancora, è Giovan Battista Castagna da Casamicciola che, al pari del collega ischitano, viene sempre mal consigliato in quanto a comunicazione, ha annunciato il suo intervento per oggi pomeriggio.

«Cari cittadini, spero abbiate trascorso una serena domenica pur consapevole che stiamo vivendo una situazione inusuale. Nell’invitarvi a rimanere in casa e rispettare le attuali disposizioni vi comunico che domani, lunedì 16 marzo alle ore 14.30, sarò in diretta sulla pagina Facebook “Comune di Casamicciola Terme” per novità ed aggiornamenti sull’emergenza coronavirus. Un abbraccio, purtroppo solo virtuale, a tutti voi».

Un’altra prima donna che deve prendere qualche like o deve giustificare lo stipendio di qualche comunicatore poco capace che, però, gli assicura lo zero critica.

Capri capace, Procida razzista

Giorni fa, dopo un’altra improvvida ordinanza sindacale, dal tenore razzista, ho criticato il sindaco di Procida, Dino Ambrosino. La scelta del sindaco di chiudere i cantieri edili dove era presente almeno un operatore edile non residente a Procida, è una scelta razzista. In una diretta social, il sindaco di Procida, però, non solo l’ha rivendicata ma l’ha anche giustificata paragonandola ad una simile pubblicata a Capri.

Peccato che Capri, ancora una volta, ha dimostrato di essere molto più attenta e meglio amministrata delle nostre isole. Così, dopo il caso ambulanze a bordo, ecco i cantieri edili.

Procida ha chiuso i cantieri edili dove c’è un lavoratore non residente. Capri? Ecco: “Il sindaco ha stabilito che le attività edilizie potranno riprendere al cessare della fase critica di emergenza sanitaria ed ha firmato così l’ordinanza di sospensione di tali attività fino al 3 aprile”

Ops, Capri ha bloccato tutte le attività edilizie fino al 3 aprile, non ha chiuse i cantieri dove ci sono non residenti. Cosa ben diversa. Non razzista e di buon senso. Ma è una questione di qualità di chi amministra.