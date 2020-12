Ischia e Benevento protagoniste su Freedom

L’isola d’Ischia ed il beneventano saranno i protagonisti della nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”, la trasmissione di Roberto Giacobbo, che andrà in onda venerdì 11 dicembre, alle ore 21.25, su Italia 1.

Si partirà da Benevento, la città che dopo Roma vanta il maggior numero di reperti egizi al di fuori dell’Egitto. Il capoluogo sannita, infatti, un tempo ospitava un importante tempio dedicato a Iside, che in passato le ha garantito ricchezza e centralità. E se, di egiziano, a Benevento e nei dintorni ci fosse molto più di quanto si crede? Si parla addirittura di quattro piramidi perdute.

Le telecamere di Freedom attraverseranno il beneventano, dal Museo del Sannio a Sant’Agata dei Goti, passando da Montesarchio fino ad arrivare al luogo che, secondo Virgilio, sarebbe stato uno degli ingressi al mondo degli Inferi, Rocca San Felice: un percorso incredibile fra storia e leggende.

In seguito la squadra di Freedom raggiungerà il Golfo di Napoli, per sbarcare ad Ischia: quest’isola, rinomata per le sue spiagge e le sue risorse termali, oltre 100 anni fa è stata il teatro delle appassionate ricerche di un uomo geniale, all’avanguardia per la sua epoca, inviato in Campania con la missione di indagare sul terribile terremoto del 1883, ma che finì per dedicarsi anche a conoscenze esoteriche e studi sul centro della terra.

Il suo nome era Giulio Grablovitz e, secondo alcune ipotesi, la sua vicenda reale avrebbe ispirato i personaggi fantastici dei romanzi di Jules Verne.

Ad Ischia Grablovitz realizzò il primo Osservatorio Geodinamico del Regno d’Italia, ma si occupò anche di maree, di astronomia e di fenomeni inspiegabili, come quelli legati a misteriose sfere di luce che gli abitanti dell’isola giurano di vedere ancora oggi.

Roberto Giacobbo visiterà i luoghi frequentati dallo scienziato, dal Palazzo Reale di Ischia Porto all’Osservatorio di Casamicciola, fino ad una torre saracena a Forio, dove si dice che lo studioso di origine triestina avesse fondato anche una loggia massonica.