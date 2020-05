Ischia e Barano, tra divieti e cantieri ripartono i lavori pubblici

Ha inizio una vera e propria settimana nera per gli automobilisti nel comune di Ischia e di Barano. Tanti i cantieri stradali aperti che comportano un cambio nella viabilità sia per gli automobilisti che per il trasporto pubblico su gomma.

A Ischia riprenderanno i “famigerati” lavori di messa in sicurezza della rete stradale comunale. La ditta incaricata ha infatti comunicato il calendario per la posa del tappetino di usura su Via Michele Mazzella a partire dalla farmacia Sant’Anna altezza Semafori fino all’incrocio con Via delle Ginestre (18 e 19 maggio) e su Via Antonio Sogliuzzo, nel tratto tra l’incrocio con Via Leonardo Mazzella e Via Pontano (19 e 20 maggio).

Il comandante della Polizia Locale ha adottato la conseguente ordinanza che prevede una serie di divieti. Disponendo: «I giorni lunedì 18 e martedì 19 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: E’ fatto divieto di sosta su Via Michele Mazzella (tratto di strada compreso tra incrocio Semafori e incrocio con Via delle Ginestre); è istituito senso unico di marcia su Via Michele Mazzella a partire dall’incrocio con Via delle Ginestre in direzione Farmacia S.Anna; il giorno 18 maggio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 17:00 è fatto divieto di transito sul tratto di strada di Via Michele Mazzella compreso tra incrocio con Via Fondo Bosso e altezza area rimessaggio servizio pubblico di linea. Sarà possibile il transito ai veicoli di emergenza. I bus di linea provenienti da località Pilastri dovranno percorrere la Via Fondo Bosso per raggiungere il centro.

I giorni martedì 19 e mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 6:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori e/o nuova disposizione: è fatto divieto di sosta su Via Antonio Sogliuzzo (tratto di strada compreso tra incrocio con Via L.do Mazzella e Via Pontano); è fatto senso unico di marcia sullo stesso tratto di strada di cui al punto 2.a in direzione Ischia Ponte. I bus di linea seguiranno la Via Ant. Sogliuzzo verso Via Pontano secondo il senso unico. I veicoli provenienti da Ischia Ponte in uscita su Via Seminario dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano. I veicoli provenienti da Via N. Cartaromana dovranno svoltare a destra per raggiungere il centro percorrendo la Via Pontano.

I veicoli in sosta saranno rimossi a mezzo carro gru con spese a carico del trasgressore».

Ripartono i cantieri anche a Barano.

Nello specifico riparte il cantiere per la realizzazione del sistema di trasporto e distribuzione del gas metano nel territorio del comune di Barano, a partire da lunedì 18 maggio.

La Cpl Concordia ha, infatti, comunicato al Comune (non senza un errore) che da quella data «inizieranno i lavori nel tratto della via Vittorio Emanuele (nella richiesta erroneamente indicata come via Vincenzo Di Meglio SP ex 270) dall’incrocio con via Pendio del Gelso fino alla rotatoria all’altezza della via Regina Elena e, all’uopo, si chiede disporsi la chiusura al traffico veicolare dalle 7:30 alle 18:30 con divieto di sosta su ambo i lati». Sempre da oggi, lunedì, inizieranno anche i lavori «nel tratto della via Duca degli Abruzzi dalla Chiesa Santa Maria delle Grazie (già “Chiesa Baldino”) all’incrocio con la via Giuseppe Garibaldi (altezza “Bar Nik”) e, all’uopo, si chiede disporsi la chiusura al traffico veicolare dalle 7:30 alle 18:30 con divieto di sosta su ambo i lati».

Lavori diurni, dunque, e ovviamente è stato necessario adottare i relativi divieti di sosta e di transito sulle strade interessate, al fine di garantire la sicurezza nel corso dei lavori, «garantendo il passaggio dei pedoni (nei limiti di cui ciò non ne pregiudichi l’incolumità) e, all’occorrenza, il transito dei mezzi di soccorso».

L’ordinanza sindacale dispone che da lunedì 18 e fino a conclusione dei lavori «nel tratto della via Vittorio Emanuele, compreso tra l’incrocio con via Pendio del Gelso e la rotatoria all’altezza della via Regina Elena (vicino sportello Bancomat “Banco di Napoli”) è disposta la chiusura al traffico veicolare dalle 7:30 alle 18:30 con divieto di sosta su ambo i lati; nel tratto della via Duca degli Abruzzi, compreso tra la Chiesa Santa Maria delle Grazie (già “Chiesa Baldino”) e l’incrocio con la via Giuseppe Garibaldi (altezza “Bar Nik”) è disposta la chiusura al traffico veicolare dalle 7:30 alle 18:30 con divieto di sosta su ambo i lati; sono consentiti il passaggio e la sosta dei mezzi al servizio del cantiere; dovranno essere garantiti il passaggio dei pedoni (nei limiti di cui ciò non ne pregiudichi l’incolumità) e, all’occorrenza, il transito dei mezzi di soccorso».

Ovviamente «la ditta esecutrice predisporrà l’opportuna segnaletica e garantirà il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle per fronteggiare l’epidemia da “Covid-19″». Provvedendo inoltre a «comunicare con tempestività, per ciascuno dei tratti di strada interessati. l’avvenuta conclusione dei lavori».

Tra gli altri, l’ordinanza è stata trasmessa anche all’Eav per la modifica dei percorsi delle linee interessate.

IL COMUNICATO EAV

Lavori di Metanizzazione in via Vittorio Emanuele, dall’incrocio di Via Pendio del Gelso (Barano) alla rotatoria all’altezza di Via Regina Elena (Piedimonte) Comune di Barano d’Ischia. Si informa la Gentile Clientela che il Sindaco del Comune di Barano d’Ischia con Ordinanza n.26/2020 del 15/05/2020, ha vietato il transito veicolare in via Vittorio Emanuele, nel tratto di strada che dall’incrocio di Via Pendio del Gelso (Barano) porta alla rotatoria all’altezza di Via Regina Elena (Piedimonte) e, per questo motivo, dal giorno 18/05/2020 e fino al termine dei lavori, dalle 7.30 alle 18.30, le Linee CD, CS e 5 transiteranno esclusivamente per il Vatoliere.