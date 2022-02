Ischia e Barano, sarà guerra civile altro che campagna elettorale

Gaetano Di Meglio | Il racconto della politica locale, mai come questa volta, ci presenta un nuovissimo quadro. Una storia nuova, diversa e, volendo, affascinante.

Una storia che si combatterà nelle case, tra le famiglie, tra gli amici. Una guerra, dura e cruda, che farà vittime eccellenti. Questa volta, per fortuna, chissà, non dovremo raccontare di famiglie spaccate per la candidatura del cugino con l’altro sindaco o dell’amante (letto nell’accezione femminile perché, in questa tornata elettorale, ha un valore aggiunto con la doppia preferenza) con l’altra lista, ma della guerra tra amici di coalizione. Manca l’avversario sul quale fare perno e provare ad rubare il voto. Questa volta a Ischia e a Barano, l’avversario è il compagno di coalizione. E, così, invece di parlarne il giorno dopo l’elezione o durante la campagna elettorale, la guerra civile che si combatterà tra le fila della stessa coalizione è già iniziata. Tutto sullo stesso fronte, tutti dalla stessa parte.

Un grandissimo fuoco amico che svilupperà un “fucarazzo” storico! Altro che maggioranza e minoranza.

A Ischia e Barano, come tutti sanno, Enzo Ferrandino e Dionigi Gaudioso hanno la riconferma ad essere sindaco dei rispettivi comuni e capi delle rispettive caste senza problemi. E non è solo perché la minoranza è scomparsa dai radar o perché nel paese non c’è nessuna alternativa credibile o potenzialmente credibile, ma perché in questi anni sono riusciti ad allargare la loro sfera di influenza. La gestione del potere, la crisi da covid, la sfiducia verso la politica e il progressivo disinteresse dalla cosa pubblica hanno fatto il grosso del lavoro.

Sia a Barano sia a Ischia, va anche detto che è stato fatto qualcosa di buono in diversi aspetti, ma questa parte del racconto lo lasciamo a chi beneficia delle prebende, degli appalti e delle protezioni pubbliche.

Tra qualche mese ci troveremo in campagna elettorale e nella storia recente non ci eravamo mai trovati difronte ad una situazione così chiara. Le recenti elezioni tra Serrara Fontana e Lacco Ameno ci hanno offerto lo spettacolo della battaglia tra le parti. A Lacco Ameno un paese diviso perfettamente in due, a Serrara Fontana, invece, un paese che ha dimostrato di sapere dove voleva andare e cosa voleva scegliere.

A Forio cresce l’alternativa con il gruppo di Stani Verde (sempre più largo e sempre più solido) mentre a Casamicciola cova il dopo Gibì. Ma essendo Casamicciola un paese condannato e popolato da personaggi fanatici è prematuro pensare ad ogni tipo di sviluppo. E, qualunque sia, sceglieranno comunque male

Finito il giro dell’isola, rieccoci a Barano e Ischia.

Barano conferma la squadra di maggioranza. Cambio importante e degno nella composizione della lista è quello previsto tra Paolino Buono e Carmelo Mattera (ex opposizione passato alla corte di Gaudioso anni fa). Ma cosa accadrà nella corsa alle preferenze dell’ex sindaco e primo presidente del consiglio della storia di Barano? E’ questo il dato fondamentale…

Accade che vivremo, come detto, una guerra civile. Raggiungere l’elezione quando in campo c’è solo una coalizione diventa più difficile di quanto, invece, bisogna combattere con avversari visibili. A Barano è finito anche il mito dei “Di Meglio cattivi”. La storia ha dimostrato la sua verità.

Questa volta, più di sempre, bisognerà entrare nelle case degli ischitani e dei baranesi e dire che quello buono è il voto a sé stesso e non all’altro AMICO o COMPAGNO. Non ci sarà nessuno da criticare a viso aperto. Non c’è nessun Domenico De Siano da abbattere (quasi facilissimo) e contro cui cantare “Libertà, Libertà. E la guerra civile (che farà molto male al paese, sia chiaro) sarà più dura di sempre. E se a Barano sarà un remake dell’ultima elezione (nonostante questa volta la minoranza sia ancora più in sofferenza dell’ultima tornata elettorale), a Ischia la carica dei consiglieri alla ricerca di preferenza è più agguerrita e più folta della scorsa tornata elettorale.

È inutile stare qui a raccontare chi e come. Tutti sanno che Enzo Ferrandino sarà sostenuto, almeno, da sette liste. Liste costruite attorno agli attuali consiglieri e assessori che proveranno la scalata verso la riconferma.

Rispetto all’ultima volta, Enzo Ferrandino dovrà fare spazio tra i suoi a Luigi Telese e Ciro Ferrandino che uscirono con le ossa massacrate dalle urne. Una bocciatura così forte che oggi, dopo una navigazione sotto costa senza accenti, rappresenta più una zavorra che una risorsa per la coalizione del sindaco uscente.

Sul fronte dei “saltini”, Giustina Mattera conserva il suo portato che nessuno tocca. Giustina, ricomposto il “Via Marone Team” con gli Sciupy, non avrà problemi più di tanto. L’accoppiata Mattera-Balestriere (garantito con l’appaltino “sancirese” alla figlia di Califano) deve essere tenuta d’occhio.

Sempre in zona saltini, Gianluca Trani e Ciro Cenatiempo, come al solito, sono preoccupati ma non troppo. Enzo gli ha ridato il giocattolo Ischia Servizi e olè. Gabriele, tra l’altro (che forse guarda più a Ciro che a Gianluca), sarà, anche questa volta, la “sicurezza”. E, per completare il gioco degli aggiunti, Enzo ha già provveduto per Antonello (con le varie operazioni EVI-CISI) e ha super garantito Antonio Mazzella che, con Salvatore, hanno avuto “ampissima” autonomia. E diciamo che i milioni di euro mediati tra amministrazione e clienti sono valsi di più di una presidenza a Ischia Ambiente. Anzi, forse, il cambio a perdere (per tutti, ovviamente) Stilla-Lauro è stato, come avevamo già detto, una mossa al rialzo per il “Bamby Team”.

E quelli della vecchia maggioranza? Beh, dovrebbero giocare tutti al rialzo. E, in questo scenario, resta solo da capire su chi Enzo Ferrandino avrà fatto cadere il bottino dei voti sfilati a Ottorino Mattera (completamente svuotato di tutte le attività sportive non solo dal Covid ma da tutta la gestione dello sport) e Luca Spignese.

La Sciarappa si è allargata con i suoi tentacoli fino al calcio. Sorrentino baby, invece, sta zappando tra i colleghi e gli interessi dell’ex assessore (Luca Spignese) tenuto al pascolo dal sindaco per diversi mesi.

E gli altri? Beh, in verità Enzo è riuscito a sistemare un po’ tutti. Dal nucleo di valutazione all’incarico, dalla piccola visibilità e al piacere di piccolo cabotaggio, Enzo si è districato come un esperto banconista che distribuisce pasticceria “mignon”. E questa non è una “diminuzione” per Enzo, bensì la giusta valutazione per le richieste dei peones del comune di Ischia.

Più defilato, per ora, il ruolo di Giosi Ferrandino e Domenico De Siano. L’eurodeputato ha scelto, da tempo, di stare alla finestra e di prendere solo quello che più gli aggrada, il senatore, invece, ha “sbolognato” Gennaro Scotti al sindaco e si è tolto sia il peso sia una preoccupazione di chi gli andava a “chiedere”. Oggi, quando gli serve qualcosa, sa a chi chiamare.

A Barano, invece, la storia è un po’ diversa.

La finta pace che mostra Dionigi Gaudioso si sgretolerà tra poco. Tra le case si consumerà il peggior redde rationem di sempre. Pietro Buono con la sua assenza e la sua attività “regionale” avrà ancora il suo feeling con quelli di Piedimonte? Manuela Mangione riuscirà a confermare la performance o, invece, le accoppiate non daranno lo stesso risultato di cinque anni fa?

E Sergio Buono resterà a guardare che Carmelo Mattera prenda ancora più spazio e maggior influenza nell’ufficio tecnico (fino ad ora lo garantiva il sindaco)? E il pacchetto dei voti di Paolino? A chi andranno queste non poche preferenze?

E potremmo continuare a farci le stesse domande sia su Daniela Di Costanzo che dovrà capitalizzare il buon lavoro fatto in questi cinque anni sia sulle altre ancelle del “principe di Fiaiano”. Ad oggi, in verità, c’è un solo vero “buco” per Dionigi che peserà soprattutto nella dimensione dell’affetto ed è quello di Crescenzo Cautiero. La sua mancanza è forte. E’ vero, ogni volta che guardiamo i Maronti dalla sua “Testaccio” vediamo un aquilone che vola, ma per Dionigi c’è l’urgenza di trovare un sostituto valido. La frazione che fu comune non può non avere un suo “rappresentante”.

Ci aspettano due campagne elettorali completamente diverse da quelle a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi. Due campagne su cui, molto probabilmente, ci sarà molto poco social (tutta gente incapace di dire due parole e di scrivere due frasi complete) e molto “porta a porta”.

La battaglia è solo sulle preferenze. L’assenza di antagonisti veri produrrà un effetto “guerra civile” o “fuoco amico” e in considerazione delle alte percentuali che si preannunciano, vedremo veri e propri colpi di scena. Vota Antonio. Vota Antonio…