Ischia, due gare e nessun gol. Ferrante: “Basta timidezze, ora serve personalità”

Un’analisi senza sconti, lucida e severa, che non cerca alibi né scorciatoie. Marco Ferrante, direttore generale dell’Ischia, commenta il difficile avvio di stagione con parole dure ma costruttive. Nelle sue riflessioni non c’è traccia di giustificazioni: al contrario, emerge la consapevolezza di una squadra che ha espresso finora meno di quanto potrebbe e che deve alzare subito l’asticella. Prestazioni timide, errori evitabili e poca incisività sotto porta sono i nodi messi a fuoco da Ferrante, che al tempo stesso rilancia chiedendo più coraggio, personalità e concretezza, soprattutto tra le mura amiche, dove l’Ischia è chiamata a costruire la propria identità.

«Non c’è da fare drammi, ma per le potenzialità che abbiamo finora è troppo poco: serviva più coraggio e più incisività sotto porta.»

Con il direttore Marco Ferrante proviamo a raccontare il momento dell’Ischia. Direttore, due gare ufficiali: la prima, quella di Coppa con la Paganese, considerata meno importante, e poi la domenica successiva la trasferta a Cassino. Due risultati identici, due 0-0, nessun gol segnato. Che momento è per l’Ischia?

“Guarda, secondo me non c’è da fare drammi, ma bisogna prendere in considerazione quanto fatto. Per quelle che sono le potenzialità di questa squadra, è un po’ pochino. A Cassino la prestazione è stata mediocre e, parlo a nome mio ma anche dell’ambiente, del mister e della società, ci si aspetta qualcosa in più sotto porta. Perché se non fai gol, le partite non le vinci. La squadra lavora tanto per arrivare a concludere in modo più semplice, anche in partite complicate. In questo campionato, in questo girone, è fondamentale: quando non puoi vincere, non devi perdere.

Personalmente però io preferisco dare lo schiaffo prima di prenderlo, e questo nelle due partite non è avvenuto.

Adesso bisogna cambiare marcia, soprattutto in casa, e dimostrare di essere una squadra diversa, non timida come forse è sembrata finora. A Cassino si è perso, e qualcuno potrebbe dire: sì, ma il Cassino l’anno scorso è arrivato secondo. Io credo, però, che questa non fosse la stessa squadra: era meno forte, alla portata, e lì hai inciso troppo poco. Quando succede questo, la medicina migliore non sono le chiacchiere, ma lavorare duro in settimana per correggere le difficoltà incontrate la domenica precedente”.

Quali sono state, secondo lei, le difficoltà? Lo dico perché la sua analisi mi sembra abbastanza condivisa anche nel tono. Di solito qualcuno prova ad autoassolversi, invece nelle sue parole non ho colto alcuna autoassoluzione, anzi mi sono sembrate considerazioni piuttosto dure.

“No, no, le mie analisi, anche se magari il tono della voce può sembrare sbagliato, sono sempre costruttive. Io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche quando potrebbe sembrare rotto, che non è il nostro caso. Reparto per reparto non siamo certo la squadra che deve ammazzare il campionato, ma non siamo neppure una squadra destinata a diventare terra di conquista. Altrimenti non sarei qui, e te lo dico francamente. Il nostro obiettivo è avere una squadra che vende cara la pelle.

«Posso anche perdere se l’avversario è più forte, ma devo comunque provare a fargli male: in queste due partite siamo stati troppo timidini.»

Posso perdere contro chiunque, ma devo uscire a testa alta. Non è che non lo abbiamo fatto, ma abbiamo osato poco. Quello che voglio dire è che posso anche perdere se l’avversario è più forte, ma devo comunque provare a fargli male. In queste due partite siamo stati un po’ timidini, nonostante la squadra abbia le corde per offendere e cercare qualche giocata in più. Questo non è avvenuto, e in settimana si è riprovato a lavorarci.

Non mi fascio la testa, ma dalla prossima partita in casa questo deve avvenire. Non lo vivo come un’imposizione, perché altrimenti rischi di creare un dramma dopo un mese e mezzo di lavoro. Ma la verità è che per vincere bisogna andare ad attaccare con raziocinio, e questa squadra ha le qualità per farlo. In settimana abbiamo lavorato molto su questo aspetto e sono convinto – e non lo dico per ottimismo, ma per esperienza – che la miglior medicina sia l’allenamento. Ecco perché credo che già da domenica si possano vedere dei risultati”.

Facendo un’analisi, ma semplicemente provando a condividere con lei qualche argomento, continua a sembrare un po’ troppo isolato Bertumeu. In qualche modo anche il mister ce ne aveva dato conferma di questa impressione, almeno a Pagani. A Cassino ci è parso di nuovo un po’ troppo isolato.

“A maggior ragione, vedi, tutto torna alla prima domanda che mi hai fatto. Non sono stati commessi due errori veri e propri, ma forse due mezzi errori. E quando dico “tu” non mi riferisco al mister, ma alla squadra nel complesso. L’allenatore può dare indicazioni dalla panchina, ma i protagonisti sono i giocatori. Perciò, al di là dell’ordine tattico, serve anche la lettura della partita da parte di chi è in campo. Non si può eseguire alla lettera come se fosse una playstation: se il 90% viene dal mister, il restante 10% deve essere frutto delle caratteristiche e delle scelte del calciatore.

«Tre gol su quattro sono arrivati da palle inattive: lì non si può sbagliare, vuol dire che non abbiamo lavorato bene e dobbiamo correggere subito.»

In queste due partite qualcosa non ha funzionato davanti, ed è un dato di fatto. Non tanto per limiti individuali, ma per lo sviluppo del gioco, per la capacità di mettere in condizione chi deve finalizzare. Non serve trovare giustificazioni o puntare il dito. Sta anche a me – parlo in generale per un attaccante – farmi trovare in posizione migliore per concludere, e a volte è necessario sentirsi serviti meglio. Ma tutto questo si costruisce nel lavoro settimanale, e i frutti devono arrivare la domenica.

Non sono molto critico perché so che questa è una squadra che ha le caratteristiche per arrivare in zona offensiva. Se così non fosse, significherebbe che ci sono stati errori di mercato. Piuttosto, pesa il fatto che non abbiamo disputato amichevoli, e la prima gara ufficiale è stata quella di Pagani, contro una squadra giovane. A Cassino, invece, la prova è stata sottotono rispetto alle nostre possibilità. Ora, però, dobbiamo esserci, perché il campionato non aspetta.

Mi aspetto una prestazione alta sotto tutti i punti di vista: personalità, capacità di andare a concludere con insistenza, ma sempre mantenendo equilibrio tattico e rispettando le indicazioni del mister, che è colui che porta la nave”.

L’ultimo aspetto, tra virgolette tecnico, che volevo condividere con lei guardando le due gare è questo: l’Ischia è stata timida, ha giocato poco, d’accordo. Però i quattro gol subiti mi sono sembrati frutto di momenti di distrazione. Non ho visto una grande costruzione da parte degli avversari, piuttosto dei regali dell’Ischia. È così?

“Concordo, concordo. Analisi perfetta. Su quattro gol subiti, tre sono nati da palla inattiva: due su calcio d’angolo e uno su punizione esterna; poi c’è l’infilata del secondo gol di Cassino, con la linea scappata male. Il primo gol a Pagani, su punizione, è frutto di qualche errore di reparto; gli altri due, su corner, ahimè, è raro che dopo un errore grossolano alla prima partita lo si ripeta anche alla seconda, e invece è successo. Anche su questo la miglior medicina è il lavoro: se tre dei quattro gol arrivano da palle inattive, significa che non abbiamo lavorato benissimo su quell’aspetto e bisogna correggere qualcosa. Penso che il mister, che è preparato, interverrà per sistemare gli errori sulle palle ferme. A palla inattiva, dove sei fermo e attento, non si può sbagliare; in movimento ci può essere il taglio dell’avversario, o la postura del corpo sbagliata del singolo, ma sulle palle ferme no. Come giustificazione iniziale può starci la giovane età, magari un po’ di inesperienza; però adesso basta: il campionato è cominciato e bisogna dire la nostra anche in termini di personalità”.

«In casa dobbiamo essere padroni del campo: il nostro valore aggiunto deve essere il pubblico e il terreno che conosciamo centimetro per centimetro.»

Certo, domenica mattina arriva il Budoni. Ovviamente la vittoria è voluta, ma questo è scontato e non serve neanche dirlo. Lei che gara si attende? Immagino avrà visto l’esordio del Budoni e quindi potrà avere qualche informazione in più, visto che non c’è stata occasione di osservare direttamente la squadra.

“Ho visto le prime due partite del Budoni, sia in campionato che in Coppa. È una squadra che applica un buon calcio. Non mi lascio ingannare dallo 0-2 casalingo, perché è stata una partita poco veritiera: Gomez, il loro attaccante, è stato espulso dopo dieci-quindici minuti e quindi l’avversario ha giocato in superiorità numerica per oltre ottanta minuti. Nonostante ciò, il Budoni ha fatto bene. Inoltre ha perso anche il centrocampista capitano, espulso nella seconda parte di gara, quindi di fatto la partita è stata giocata a lungo in 11 contro 9.

È una gara da prendere con le pinze. Bisogna avere il massimo rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Giochiamo in casa e l’obiettivo deve essere quello di vedere una squadra padrona del campo. Quest’anno il nostro valore aggiunto deve essere proprio il fattore campo: ci alleniamo lì ogni giorno, conosciamo ogni centimetro del terreno e dobbiamo sfruttarlo.

Mi aspetto quindi una prestazione vera, completa. Se nelle prime due partite ufficiali siamo stati al 30, 40, 50 o 60 per cento, adesso bisogna dare tutto per arrivare al 100 per cento. Attraverso il sudore, lo spirito di sacrificio e la voglia di vincere si può arrivare al risultato. Poi, se non vinci, stringi la mano all’avversario e riconosci che è stato più forte. Ma l’importante è che, in casa come fuori, la squadra scenda sempre in campo per fare la partita.

Col tempo, dopo 50-60 giorni insieme, i ragazzi stanno trovando più affinità tra i reparti e maggiore conoscenza reciproca. Perciò, tornando alla domanda iniziale, io continuo a vedere il bicchiere mezzo pieno”.