Ischia. Due dipendenti della Genesis nominati messi notificatori

In un periodo di grave crisi economica il Comune d’Ischia ha deciso di munirsi di ben due messi notificatori dei tributi locali e di altre somme da incassare a seguito di procedure esecutive. I due messi nominati sono dipendenti della società “Genesis”.

Nella determina di nomina il responsabile dell’ufficio Entrate e Tributi Antonio Bernasconi, dopo aver ricordato l’organizzazione dell’Ente per la gestione della materia, richiama la norma che riguarda proprio la nomina dei messi, che possono essere individuati tra i dipendenti del Comune o «tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità».

Poiché ovviamente «tra i servizi di supporto all’ufficio Tributi affidati alla società Genesis srl è da ricomprendere anche l’attività di notifica attraverso la costituzione di un servizio Messi Notificatori nell’ambito territoriale», la scelta è caduta appunto su due dipendenti della società mista, Maria Agnese e Raffaele Esposito, che hanno partecipato all’apposito corso di formazione organizzato dall’ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) e superato l’esame di idoneità. Dunque sono abilitati ad espletare le funzioni di messo notificatore tributario.

La nomina da parte dell’Ente non modifica il rapporto di lavoro dei due neo messi, infatti la determina chiarisce «che il presente incarico non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con gli incaricati suddetti, i quali operano nella esclusiva disponibilità della società Genesis srl in base al rapporto contrattuale con essa intercorrente».