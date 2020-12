Ischia: droga per il capodanno. Quasi 2 chili di stupefacenti in giardino e nella cuccia del cane. 50enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Ischia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 50enne incensurato di Barano d’Ischia.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 1 chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti con il marchio “King”, 750 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Le dosi già confezionate e pronte allo smercio – oltre 60 – erano nascoste in un barattolo, posizionato all’interno della cuccia del cane.

La restante parte, quella ancora da tagliare e confezionare, era occultata in un bidone di plastica nascosto tra le sterpaglie del giardino.

Finito in manette, l’uomo è stato tradotto al carcere di Poggioreale.