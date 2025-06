Ischia, doppio intervento per Spiaggia degli Inglesi e costone

Il Comune d’Ischia realizzerà due interventi accorpati per opere a difesa della Spiaggia degli Inglesi, finanziati dai trasferimenti da parte della Città Metropolitana. Per il primo, denominato “opere in difesa della Spiaggia degli Inglesi”, nel 2023 era già stato approvato il DIP dell’importo di 89.374 euro.

Per l’annualità 2024 sono state messe a disposizione ulteriori risorse e dunque la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica denominato: “Interventi di messa in sicurezza del costone della Spiaggia degli Inglesi”, per l’importo totale di 164.528,58 euro.

Il Comune dovrà coprire in questo caso la quota eccedente il finanziamento. Trattandosi di interventi che interessano la stessa zona, è stato quindi richiesto alla Città Metropolitana il nullaosta a procedere all’unione delle due annualità e il riscontro è stato positivo, non emergendo «motivi ostativi dal punto di vista tecnico alla realizzazione di un unico intervento riguardante la messa in sicurezza della fascia costiera della spiaggia degli Inglesi».

Rup è il geom. Gianluigi De Siano che si è attivato per affidare i servizi relativi a «rilievo e accertamenti ai diversi livelli, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione valutazione ambientale, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione».

Con l’avallo della responsabile del Servizio 6 arch. Consiglia Baldino, si è proceduto all’affidamento all’ing. Antonio Ponticelli di Quarto per la spesa complessiva di 68.515,48 euro.