Ischia, dopo la gioia per le tartarughe, la tristezza: c’è una carcassa sulla spiaggia

Una tartaruga morta è stata rinvenuta oggi pomeriggio nella acque dinanzi al Castello Aragonese, ad Ischia. L’animale, considerate le dimensioni, era sicuramente adulto e la presenza della carcassa è stata subito notata dai bagnanti in zona che hanno provveduto ad avvisare la Guardia Costiera che a sua volta ha attivato l’Asl che, attraverso una ditta specializzata, ne ha organizzato il recupero.

Per poter conoscere le cause del decesso bisognerà comunque attendere gli esami sui resti della tartaruga che saranno effettuati nei prossimi giorni.

L’isola d’Ischia è diventata negli ultimi tempi sito di nidificazione delle caretta caretta: lo scorso settembre, infatti, 25 tartarughe appena nate furono salvate dal custode notturno di un lido alla Chiaia di Forio che le portò in mare aperto evitando che finissero in strada – poiché avevano perso l’orientamento – mentre a fine luglio oltre 90 tartarughe sono nate sulla spiaggia della baia di San Montano, da un altro nido non conosciuto.