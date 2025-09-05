Ischia, dopo la beffa di Pagani subito il Cassino. Due rinforzi dal mercato ecco: Äijö e Aniceto

L’Ischia è pronta a voltare pagina. La sconfitta di Pagani contro la Paganese, costata l’eliminazione al primo turno di Coppa Italia di Serie D, ha lasciato l’amaro in bocca ma anche segnali utili per Alessio Martino, chiamato a costruire una squadra giovane, rinnovata e ancora alla ricerca della propria identità.

Nonostante il ko, nella trasferta del “Marcello Torre” sono emerse alcune note incoraggianti. Romano, entrato nella ripresa, ha portato vivacità e intraprendenza nella manovra, mentre Montanino ha confermato dinamismo e maturità, candidandosi a essere una pedina centrale nel nuovo centrocampo.

Non tutto, però, ha funzionato. Bertomeu, atteso come leader dell’attacco, è rimasto troppo isolato, incapace di incidere in una manovra ancora poco fluida e priva di rifornimenti precisi.

La sua prestazione sottotono è il riflesso di una squadra che deve trovare automatismi e coraggio, qualità indispensabili per non sprecare il potenziale offensivo. Ma i giudizi restano sospesi: il campionato è alle porte e il tempo per crescere c’è, a patto di mostrare progressi già dalla prossima sfida.

Il calendario mette subito alla prova i gialloblù. Domenica, al “Salveti”, l’Ischia affronterà il Cassino nella prima giornata del Girone G. Anche i laziali arrivano da una sconfitta in Coppa, un netto 2-0 incassato dalla Sarnese che ha interrotto subito il loro cammino nella competizione. La partita si annuncia dunque come un incrocio tra squadre ferite e desiderose di riscatto. Da un lato il Cassino, formazione esperta e abituata alla categoria; dall’altro un’Ischia fresca e affamata, con entusiasmo da incanalare in concretezza.

In vista dell’esordio in campionato, la società ha mosso due passi significativi sul mercato, puntellando difesa e centrocampo. È ufficiale l’arrivo di Iiro Äijö, difensore centrale finlandese classe 1997. Cresciuto nel settore giovanile del FC Lahti, Äijö ha maturato esperienze con MP Mikkelin e con l’HIFK Helsinki, una delle realtà storiche del calcio finlandese, prima di vivere nei mesi scorsi una parentesi spagnola con il CD Manchego Ciudad Real. Alto 1,86, fisico e dotato di buon senso della posizione, porta solidità ed esperienza internazionale alla retroguardia isolana, un reparto che a Pagani ha mostrato qualche fragilità.

Il secondo colpo è un ritorno gradito: Alessandro Aniceto, centrocampista classe 2005. Dopo tre presenze con l’Ischia nella seconda parte della scorsa stagione, il giovane mediano ha indossato la maglia del Real Forio in Eccellenza, distinguendosi come una delle sorprese più liete del torneo. Dinamico, generoso e con carattere, Aniceto torna con entusiasmo a disposizione di Martino, pronto a ritagliarsi spazio e a dare energia alla mediana.

La trasferta di Cassino rappresenta quindi molto più di un semplice debutto. È un banco di prova per misurare il carattere della squadra, testare i progressi e capire fino a che punto la nuova Ischia sia già pronta ad affrontare il campionato. Vincere significherebbe scrollarsi di dosso la delusione della Coppa e lanciare un segnale di fiducia, pareggiare sarebbe comunque un passo avanti, perdere complicherebbe subito il cammino.

La società non ha nascosto le ambizioni realistiche: l’obiettivo resta una salvezza serena, da raggiungere con anticipo, magari valorizzando i giovani e costruendo basi solide per il futuro. Per riuscirci, però, sarà fondamentale partire col piede giusto. Cassino-Ischia, domenica al “Salveti”, non è soltanto la prima giornata: è già una chiamata a dare risposte.