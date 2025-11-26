Ischia dopo il voto regionale: opposizione e nuovi leader cercansi | #4wd

Elly Schlein (o chi le fa da spin doctor o p.r.) un disco meno scordato del solito “Uniti si stravince” proprio non lo riesce a mettere sul piatto? E il buon Giovanni Donzelli, pur ricordando -giustamente- che il campo largo in Campania ha raccolto ben venti punti in meno del centrosinistra senza cinquestelle del 2020 con De Luca candidato presidente, non poteva fare a meno di quel patetico “in Campania avremmo voluto vincere”, riportando all’attenzione di tutti noi l’inopportunità di una candidatura estremamente tardiva come quella del pur ottimo Cirielli?

Ciò detto, torniamo al livello locale che ci appartiene: dopo aver commentato il voto (in particolare il dato dell’astensionismo) nell’edizione di ieri, oggi mi concentrerò sull’esito del voto a Ischia. A mio modestissimo giudizio, sono parecchi gli dei (o semidei, falsi miti o neo-ex) ad aver confermato di essere ben oltre la normale via del tramonto: tra tutti, Giosi Ferrandino, Domenico De Siano, Maria Grazia Di Scala ed Enzo Ferrandino. Ma vi aggiungo tutti i gregari o mancati oppositori da giunta e consiglio comunale in giro per l’Isola. Di tutti, proverò a dare un dettaglio a volo d’uccello.

Giosi Ferrandino: ha praticamente perso l’amo, l’esca e anche il pescato. Il suo ennesimo salto della quaglia, infatti, non ha prodotto nulla di buono a Casamicciola su un candidato che non solo non è stato eletto, ma ha fruttato un risultato locale inferiore a quello conseguito cinque anni fa da Peppe Silvitelli in una lista semi-sconosciuta. Ecco, quindi, messo a nudo il suo appeal ai minimi termini sia verso il suo nuovo mentore azzurro sia verso la componente di centrosinistra con cui ancora tentava di mantenere viva la fiammella in stile “non si sa mai…”. Sui rapporti con Legnini, poi, meglio metterci una croce sopra, vero o no?

Domenico De Siano: uno che ambisce a tornare alla sua dimensione ideale (il sindaco di paese) e nel misurarsi al voto riesce a convogliare solo 153 preferenze sul proprio candidato, non credo abbia più di tanto da dire e da dare ai suoi concittadini, sebbene la mossa giusta sia ancora alla sua portata: farsi da parte e trovare un nuovo leader da contrapporre a Giacomo Pascale.

Maria Grazia Di Scala: tornare in coppia-centrosinistra con Armando Cesaro “un po’ per celia, un po’ per non morir…” non trova oggi alcun rigor di logica, alla luce del fatto che il dato elettorale ottenuto su base circoscrizionale evidenzia un rapporto di oltre 1:6 tra i voti ottenuti da lei e quelli di Armando, pur rimasto per ora fuori dal consiglio in attesa di un’improbabile scorrimento che Fico, secondo me, eviterà ad ogni costo.

Enzo Ferrandino: l’ho detto e scritto più volte. Il sindaco d’Ischia, sulla candidatura di Lucia Fortini, si giocava tutto. E come ogni buon all-in, Enzo ha fatto tutto quanto nelle sue possibilità e oltre, precettando peraltro buona parte della sua stessa maggioranza a suon di “agibilità politica”. Essere riuscito a raggranellare qualcosina in meno di novecento voti ed assistere agli oltre mille di Gianluca Trani e compagni sulla coppia Manfredi-Fiola gliela conta fosca di brutto.

Tutti gli altri: prim’ancora che riflettere sulla materiale impossibilità di valere ancora qualcosa nel voto induttivo condiviso o di ipotizzare leadership d’importazione come Francesco Del Deo o redivive come Carmine Barile, i vari consiglieri ischitani farebbero bene a decidere, una buona volta, cosa fare da grandi, ovvero: scomparire definitivamente a colpi di vendette ferrandiniane o dimostrare di essere vivi e dignitosi stroncando definitivamente loro (sì, perché i Ferrandino da abbattere sono due) la carriera da sindaco. A parte qualche petente per antonomasia, in molti hanno l’autonomia professionale e finanziaria per sopravvivere senza potere per meno di un semestre. Ischia e Casamicciola Terme, invece, gliene sarebbero grati a lungo, dentro e fuori dalle urne. Amor proprio e attributi ce ne sono o no, ragazzi?