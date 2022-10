Ischia, dopo gara. Florio: «Ha vinto il gruppo, ma Bravo Mirko»

Per Filippo Florio è un momento d’oro. L’Ischia non riesce a chiudere la partita e rischia anche in varie occasioni?

“Mirko (Gemito) è stato bravissimo e gli vanno fatti i complimenti, perché anche durante il primo tempo ha fatto due o tre parate importanti. Questa è la forza di un gruppo, perché Mazzella con l’Albanova aveva fatto una prestazione incredibile e oggi l’ha fatta Mirko. Un fattore importantissimo perché su un campionato lungo il gruppo è fondamentale.

Abbiamo rischiato, però, le occasioni nel primo tempo, soprattutto sporche, le abbiamo avute. Oggi siamo stati meno cinici delle altre partite, però, comunque, alla fine siamo stati solidi, non abbiamo preso gol per bravura del portiere, per bravura difensori, per bravura del gruppo e questa è la nostra forza. Dobbiamo continuare così”.

Filippo un’altra volta in gol è comunque una tua presa di responsabilità. Una cavalcata da lontano, ancora tanta intensità e tanta voglia di voler dare tutto a questo gruppo?

“Quello assolutamente, ma nel gol è stato bravo Scalzone a darmi la palla con i tempi giusti. Quest’anno sto bene, l’anno scorso, purtroppo, ho avuto un infortunio di tre mesi che mi ha condizionato un po’ tutta la stagione. Poi rientrato, ho avuto il problema della caviglia e quindi non sono mai riuscito a essere al 100%. Quest’anno mi sento bene, abbiamo lavorato bene col mister, con il prof, soprattutto, a cui vanno fatti i complimenti, perché questa squadra dal sessantesimo in poi continua ad andare, continua a spingere e ha un’intensità importante. Questa è una vittoria di tutto il gruppo, di chi gioca, di chi non gioca, di chi allena, di chi è dietro le quinte e fa il lavoro sporco. Quindi sono molto molto contento”.

Stai vivendo un momento d’oro, va in goal, trascini la squadra, sei un po’ la bandiera di questa squadra dell’isola… però, l’ischia c’è!

“Quest’anno Ischia c’è, ma teoricamente c’era e ci deve sempre essere. Poi, purtroppo, lo sai, i campionati sono particolari. Quest’anno abbiamo, a differenza dell’anno scorso più scelta e più possibilità di ruotare i ragazzi. Chi entra, come oggi, può fare la differenza. Ad esempio, Kelvin Matute fa tanto lavoro sporco, però, a livello di mentalità, dà un contributo incredibile. Matute lo fa sia in mezzo al campo, sia fuori. Quindi l’Ischia c’è! Però è lunga, perché mancano ancora tante giornate”.