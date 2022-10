Ischia, domani c’è l’Acerrana per continuare in coppa

L’euforia in casa Ischia, dopo il successo di Pomigliano, dura poche ore. La squadra di mister Enrico Buonocore è pronta a tornare in campo per affrontare l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Accantonata la vittoria del Girone B con Real Forio e Atletico Calcio (poker nel derby, all’inglese in trasferta), la brigata gialloblù sarà chiamata a contrastare l’Acerrana nel doppio confronto. Si partirà dalla sfida dello Stadio Mazzella, in programma mercoledì alle ore 15.30. Gli avversari in maglia granata sono reduci dal blitz esterno in campionato sul manto della Montecalcio.

Per il team ischitano, tuttavia, ci sarà la possibilità di dare spazio a chi ha avuto un minutaggio ridotto nel corso della stagione. Il tecnico vuole tenere tutti sulla corda in vista del prosieguo, l’obiettivo è dare fiducia a tutto lo spogliatoio che sta vivendo un momento importante sul piano atletico e mentale.

Notizie confortanti dall’infermeria, l’infortunio di Chiariello – fermatosi nel riscaldamento del Gobbato – non è grave. Buonocore non ha intenzione di rischiarlo e lo terrà a riposo per il match di Coppa