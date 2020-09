Ischia, divulgazione e promozione turistico-culturale del territorio nella seconda edizione di Arkeostoriæ – archeologia e narrazioni

Dal 30 settembre al 4 ottobre pervisti una serie di incontri, dibattiti, workshop, presentazione di libri e rappresentazioni teatrali che mirano alla promozione turistico-culturale del nostro territorio

Storia antica, archeologia e valorizzazione dei beni culturali: questi gli obiettivi delle interessanti iniziative culturali inserite nel vasto programma della rassegna Arkeostoriæ – archeologia e narrazioni ideato ed organizzato dall’archeologa Alessandra Vuoso, giunto quest’anno alla seconda edizione.

Filo conduttore della II edizione di Arkeostoriæ in programma la prima settimana di ottobre è l’esplorazione delle persistenze culturali del mondo antico, intese sia come forme resilienti che come temi particolarmente attivi nei processi di trasformazione storico-culturali.

Come la prima edizione, anche quella prevista per il 2020 si svolgerà a Ischia, dal 30 settembre al 4 ottobre, con il patrocinio scientifico e organizzativo del CEiC – Istituto di studi storici e antropologici / Ong Unesco.

Grazie alla collaborazione e al partenariato con Università ed enti di ricerca pubblici e privati, Arkeostoriæ – archeologia e narrazioni, con il supporto della Scabec – Società campana per i beni culturali, della Regione Campania e del Comune di Ischia, ha approntato per il mese di ottobre 2020 una serie di proposte rivolte a un pubblico particolarmente interessato a iniziative tematiche che uniscono, all’approfondimento specialistico, il divertimento culturale.

Si partirà con il Webinar “Quando il cane diventò il miglior amico dell’uomo” in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione (mercoledì 30 settembre) in cui la zoologa Mia Canestrini e il Presidente dell’ass. ARDEA Rosario Balestrieri analizzeranno le origini e il processo della domesticazione canina e il ruolo del cane nel mondo antico: da animale da compagnia a cane da guerra dei legionari, ad aiuto lavorativo.

Doppio appuntamento alla Biblioteca Antoniana di Ischia nel pomeriggio del primo ottobre:

previsto dalle ore 16 il seminario “I semi dell’avvenire. Storiæ di botanica e alimentazione nel mondo antico” durante il quale l’archeobotanica Chiara Comegna ci illustrerà gli alimenti che riempivano l’universo produttivo e agroalimentare degli antichi romani, riproponendoli in una prospettiva di archeologia delle emozioni e delle sensazioni, quali elementi culturali di lunga durata;

a seguire (alle ore 18) l’ornitologo Rosario Balestrieri e l’archeologo classicista Mario Grimaldi apriranno una finestra su “Le delizie dell’ordinata natura: giardini e avifauna nell’antica Pompei”.

Spazio alle visite guidate gratuite durante il pomeriggio del due ottobre: Stefania Napoleone, Guida turistica autorizzata regione Campania condurrà i partecipanti (opportunamente prenotati a mezzo mail al ceic.info@libero.it) in una escursione via mare alla Chiesetta di Sant’Anna e passeggiata da Cartaromana a Ischia Ponte attraverso la panoramica via Soronzano con visita dell’antico Borgo di Celsa.

Per le ore 18,30 si parlerà di Tempo, natura e mito nella civiltà delle abbazie presso l’ampia sala della Biblioteca Antoniana di Ischia con lo scrittore Alessandro Luciano che presenterà al pubblico, insieme all’archeologa Alessandra Vuoso, il suo libro Nero saraceno (Marlin editore).

Per la mattinata del tre ottobre è previsto un Meeting point al Centro Culturale Multimediale (Via San Giovan Giuseppe della Croce 49, Ischia Ponte) in compagnia dell’archeologa Alessandra Benini che accompagnerà i visitatori (prenotatisi a mezzo mail al ceic.info@libero.it) all’escursione in barca con fondo trasparente per scoprire i resti dell’antico insediamento di Aenaria.

Seguirà il Webinar in diretta streaming Facebook (previsto per le ore 11) “La storia viva” in cui l’archeologo scrittore Alessandro Luciano discorrerà sull’utilità della storia e della possibilità di renderla “viva” attraverso uno storytelling dinamico.

Il pomeriggio della stessa giornata (ore 18 presso la Biblioteca Antoniana di Ischia) avrà luogo il seminario di studi dal titolo “Feste storiche ed eventi postmoderni: fenomenologia delle rievocazioni storiche”: Vincenzo Iorio (ArcheoTeatro Pompeiano), Rinaldo Mattera (Unisob Media Lab), Stefania Napoleone (Associazione Culturale Pro S.Alessandro), Pasquale Di Meglio (Associazione Actus Tragicus, Forio) coordinati da Ugo Vuoso (Università di Salerno, Istituto CEiC) illustreranno il significato delle rievocazioni storiche incentrate sulla ricostruzione di forme di vita del passato, interpretato tanto filologicamente quanto in modo fantastico.

Gran finale previsto per il quattro ottobre, ultima giornata in programma:

presso la spiaggia dei Pescatori di Ischia avrà luogo lo spettacolo “Gladiatores Pompeiorum” (produzione A.R.S. Antiquarum Rerum Scientia) in cui si vivrà una tipica giornata ai giochi, durante i quali lo spettatore vestirà i panni di un antico cittadino chiamato a decidere attivamente sulle sorti dello sconfitto.

Seguirà Dimicando Docere il laboratorio ludico-di/tattico: verrà esposto l’armamento difensivo e offensivo dei combattenti antichi e sarà possibile provare in prima persona la tecnica di combattimento individuale e collettivo per una vera immersione nella storia!Il pomeriggio si concluderà con la Coena popularis – Archeoaperitivo alla romana a cura di BisBoccia Pub e Bistrot Ischia Ponte