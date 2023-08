Ischia, diventa realtà la Scuola dell’Infanzia “Nando Cap e fierr”

Gaetano Di Meglio | Dopo un lungo iter, si avvia ad avverarsi il sogno di Ferdinando Esposito, Nando “Cap e fierr”. Che poco prima di lasciarci a dicembre del 2014, aveva deciso di donare al Comune di Ischia l’immobile di sua proprietà ubicato alla Via dell’Amicizia allo scopo di destinarlo ad asilo a servizio della collettività, con speciale riguardo ai bambini diversamente abili. Un gesto generoso e di grande valore civile da parte di uno dei personaggi più simpatici di Ischia, che in tal modo intendeva dimostrare il suo amore per la comunità e soprattutto per i più piccoli e indifesi, spesso dimenticati dalle istituzioni.

Il compendio immobiliare donato è composto da cinque spaziosi appartamenti (due al piano terra, due al primo piano e uno al secondo) e un locale terraneo, oltre alle pertinenze: scala, disimpegni ed un’area esterna di circa 500 metri quadri in parte già attrezzata a verde.

Una donazione subordinata al preciso e imprescindibile vincolo che l’immobile fosse destinato ad asilo, richiedendo un impegno ufficiale da parte del Comune. Con la riserva di usufrutto, rimasto poi in capo alla vedova, deceduta nel 2018. La clausola prevedeva che entro cinque anni dalla morte dell’ultimo usufruttuario, l’attività di asilo dovesse essere effettivamente avviata tale destinazione mai mutata in futuro.

Ed in effetti, a cinque anni dalla morte della moglie di Nando, il Comune sta dando attuazione al progetto.

Già nel 2015 il Consiglio comunale aveva deliberato l’accettazione del lascito aderendo al vincolo di destinazione e a maggio scorso l’Ente è venuto in possesso del compendio immobiliare.

Nel frattempo il Comune è risultato beneficiario del finanziamento con risorse del Pnrr destinate al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, da utilizzare per la riqualificazione e l’adeguamento dei plessi scolastici Villa Durante, A.Z. Montemurri e G. Paolo II.

E come si legge nella determina adottata dal responsabile dei Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, «pertanto, è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere ai detti interventi tempestivamente al fine di garantire la continuità scolastica, ed in particolare, in riferimento al plesso scolastico Villa Durante, dare attuazione alle volontà espresse nel testamento, come sopra precisate, dal Sig. Esposito Ferdinando». Decidendo dunque per una ulteriore allocazione per le classi della scuola materna.

E’ stato così varato il progetto denominato “Adeguamento fabbricato sito in via Dell’Amicizia denominato Cap. Nando Esposito “Cap e Fierr’” per la realizzazione nuova Scuola dell’Infanzia”.

E’ necessario redigere il progetto esecutivo, ma il rup non ha reperito alcun tecnico disponibile nell’ambito dell’organico comunale e dunque ha dovuto conferire incarico esterno per i servizi di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché il servizio di redazione della SCIA per l’agibilità ad uso scuola dell’infanzia. Avvalendosi dell’affidamento diretto mediante la piattaforma telematica del Comune “TuttoGare”. E’ stata quindi richiesta un’offerta all’ing. Mauro Pizzuti Miragliuolo di Forio sulla base del compenso calcolato in 12.211,09 euro netti. Pizzuti Miragliuolo ha offerto un ribasso dell’1%, dunque 12.088,98 oltre Cassa e Inps.

La Baldino ha dunque proceduto all’affidamento impegnando la somma complessiva 13.075,44 euro.