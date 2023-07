Ischia, dirigenti fino al 31 dicembre

Enzo Ferrandino ha prorogato i dirigenti del comune di Ischia fino al 31 dicembre 2023. Tutto confermato per Raffaele Montuori, Maria Rosaria De Vanna, Irene Orsino, Consiglia Baldino, Luigi De Angelis, Marco Minicucci, Paola Mazzella, Antonio Bernasconi, Tiziana Iacono, Angela Marino, Salvatore Marino, Chiara Romano, Francesco Fermo, Francesco Iacono. Piccola promozione, invece, per Valeria Pesce che nello staff del sindaco incassa la promozione a full time. Il suo impegno all’ufficio di piano è stato preso in considerazione.