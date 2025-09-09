Ischia dice addio a Gino Pinto, la voce elegante del piano bar ad Ischia

Questa mattina, dopo un periodo di malattia, il cuore di Gino Pinto ha smesso di battere. Per anni è stato la voce elegante del piano bar ischitano, interprete raffinato di quell’accoglienza di classe che la nostra isola ha sempre saputo offrire. L’ultimo saluto a Gino Pinto sarà domani, mercoledì 10 settembre 2025, alle ore 10.30, presso la Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in San Pietro a Ischia.

Ad Antonio Pinto, alla sorella Anna e ai figli Mariarosaria, Emmanuel e Marco va il nostro sincero sentimento di vicinanza in questo momento di estremo dolore, da parte di tutta la redazione de “Il Dispari”. Non dimenticheremo mai le occasioni di scambio e di sorrisi, quando per un periodo abbiamo condiviso con Gino i locali della nostra prima redazione.

Gino Pinto: la voce del pianoforte

di Giuseppe Mazzella | Ogni volta che incontravo Gino Pinto, nelle rare occasioni in cui ci si vedeva, mi sorrideva e mi accoglieva con grande familiarità. Sapeva della mia fraterna amicizia con suo fratello Antonio, mio caro compagno di scuola insieme a Jo Scaglione, e quasi per una misteriosa proprietà transitiva mi manifestava affetto e simpatia. Tra Antonio, Gino e la sorella Rosaria c’era un legame straordinario, fatto di amore e di complicità. Venivano da una famiglia di musicisti.

Il padre di Gino e Antonio era un valente musicista. Lo ricordo già anziano e malato, nel 1968, quando andavo a casa di Antonio per preparare l’esame di Stato. Non poteva più parlare, ma con le mani mi indicava i tasti del pianoforte e, attraverso quel gesto, sembrava ricordare anche la comune amicizia con mio padre, anch’egli musicista.

Gino aveva ereditato dal padre il talento nel suonare il pianoforte. Non credo che sapesse cantare, ma il suo pianoforte sì: cantava e volava sotto le sue mani. Negli anni Sessanta fondò il complesso dei Four Devils con Enrico Roja e Saverio Toma. Poi, per oltre cinquant’anni, fu protagonista del piano bar negli alberghi e nelle terme dell’isola. Era un musicista che, per vivere, aveva scelto la professione di assicuratore, ma la sua anima era interamente dedicata alla musica e alla gloria di Dio.

Fu un cattolico profondo e coerente nella fede. Alla chiesa di San Pietro dedicò le sue migliori energie: era la sua seconda casa. Uomo perbene, gli volevo bene anch’io, sempre per quella proprietà transitiva del bene che mi lega da una vita ad Antonio, al quale oggi sono vicino nel dolore della perdita. Ma Gino aveva una certezza incrollabile: quella in Dio e nell’immortalità dell’Amore.