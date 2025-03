Ischia di scena a Manfredonia, al Miramare gara cruciale per la salvezza: Foglia Manzillo ridisegna la squadra

Sei partite al termine del campionato, la salvezza diretta dista ancora pochi punti. Dopo il pareggio casalingo contro la Fidelis Andria, che ha portato a tre il numero di risultati utili consecutivi, l’Ischia Calcio è ospite del Manfredonia per la sfida allo Stadio Miramare: in palio c’è una posta pesante per l’obiettivo salvezza. Archiviata la buona prestazione vista al Mazzella, la squadra di Antonio Foglia Manzillo è attesa in Puglia per la prima di due trasferte di fila. I gialloblù, che hanno ritrovato solidità in termini di identità e gioco, cercano il blitz fuori casa per avvicinarsi al traguardo.

Sul percorso degli isolani, però, c’è la compagine allenata da Franco Cinque, quartultima in classifica, chiamata a raccogliere punti utili in casa per tenere viva la speranza di permanenza diretta in categoria, senza passare dai playout. Per i campani, invece, l’occasione è ghiotta: con una vittoria, l’Ischia ipotecherebbe il discorso e avrebbe la possibilità di gestirsi in vista del rush finale. “Il calendario non è stato particolarmente amico, ci aspettano due trasferte contro squadre in lotta per la salvezza. Questo è il Girone H. Sono due gare gemelle, affronteremo avversari che lottano per lo stesso obiettivo. Come si affrontano? Una alla volta. Abbiamo studiato il Manfredonia, quindi pensiamo solo a questa, poi penseremo alla successiva”, ha spiegato Foglia Manzillo durante la conferenza stampa, che ha anticipato la rifinitura e la partenza del gruppo verso la terraferma.

L’avversario

Serie positiva per il Manfredonia, reduce da quattro risultati utili consecutivi. La formazione sipontina è stabilmente nei piani bassi della classifica, ma punta al successo casalingo per tenere aperta la porta sulla permanenza in Serie D, cercando di evitare gli spareggi. Quella di oggi è una gara cruciale per entrambe le squadre. Il rendimento interno degli uomini di Cinque è migliore rispetto a quello esterno: i biancocelesti hanno totalizzato 1,14 punti a partita negli impegni casalinghi, contro lo 0,79 ottenuto in trasferta. Davanti al proprio pubblico, il Manfredonia ha vinto quattro volte, pareggiato altrettante e perso sei gare su quattordici.

La Nocerina è l’unica squadra campana ad aver espugnato lo stadio pugliese, mentre nel girone di ritorno solo il Francavilla ha strappato la vittoria. “Il Manfredonia si è sistemato molto bene a livello difensivo, è una squadra che si è organizzata dal punto di vista tattico con questo 3-5-2. Non mi aspetto una gara ricca di gol, sarà un match equilibrato. Sfideremo calciatori abituati a questo girone e questa cosa deve metterci in allarme. Giocheremo su un campo stretto e piccolo. Sarà una partita totalmente diversa rispetto alle ultime e dobbiamo affrontarla con cautela”, ha riferito Foglia Manzillo nel corso dell’intervento pre-gara. Numeri non esaltanti per i pugliesi, autori di 22 gol fatti (secondo peggior attacco del girone) e di 42 reti subite (terza peggior difesa, al pari dell’Acerrana).

I precedenti e le curiosità

Come riportato dal club gialloblù, è il secondo precedente assoluto tra Manfredonia e Ischia. All’andata, i sipontini espugnarono il Calise di Forio (0-2) con le reti dell’ischitano Castaldi e di Giacobbe. Per i gialloblù ci sarà l’opportunità di riscattare quella sconfitta, in una gara che segnò una delle pagine più difficili della stagione. Un ko che innescò il terremoto tecnico: il presidente Taglialatela si trovò a gestire le dimissioni del mister Enrico Buonocore e del ds Mario Lubrano, obbligando il club a una revisione del progetto.

Ora, con la salvezza a portata di mano, l’Ischia ha l’occasione di lasciarsi alle spalle quel momento buio. La squadra ha acquisito maggiore solidità e fiducia nei propri mezzi, ma un colpo esterno a Manfredonia potrebbe risultare decisivo per chiudere la pratica. Il match di ritorno (12ª giornata) si disputerà domenica 30 marzo al Miramare, con inizio alle ore 15.00. Il rinnovato impianto sportivo sipontino, a due passi dal Castello (di matrice Sveva, ma rimaneggiato nel corso dei secoli prima dagli Angioni e poi dagli Aragonesi), si trova sul lungomare, praticamente a pochi metri dalla spiaggia che si conclude all’imboccatura del porto. Costruito nel 1931, lo stadio nel corso degli anni ha subito varie migliorie. Attualmente può ospitare quattromila spettatori. Nel 2022 è stato sostituito il manto in erba artificiale.

Verso la partita

Defezioni importanti per il tecnico che deve rinunciare all’infortunato Onda e allo squalificato Chiariello. Con Errico non al top della condizione, in difesa potrebbe esserci spazio per Buono: il ballottaggio è aperto. Confermati invece Pastore e Giuseppe Mattera davanti a Rizzuto. Colella in vantaggio a destra, Vrdoljak va in cabina di regia. Da ridisegnare le altre tre posizioni: D’Anna può occupare la casella a sinistra, con Desiato o Bisogno interno di centrocampo. Testa a testa tra Trofa e Giacomarro nel ruolo di mezzala destra. In attacco Talamo può superare Padulano e ricomporre il tandem con Piszczek.

Sono ventuno i calciatori convocati da Foglia Manzillo per la sfida contro il Manfredonia. A dirigere l’incontro sarà Lorenzo Moretti della sezione di Cesena, coadiuvato da Silvia Scipione di Firenze e Matteo Di Berardino di Teramo.

La gara

Domenica 30 Marzo 2025 – ore 15.00

Stadio ‘Miramare’ – Manfredonia

La terna arbitrale

Lorenzo Moretti, Cesena

assistenti

Silvia Scipione, Firenze;

Matteo Di Berardino, Teramo



I convocati

Portieri: Gemito, Paduano, Rizzuto.

Difensori: Buono, Colella, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore

Centrocampisti: D’Anna, Desiato, Giacomarro, Mollo, Montanino, Trofa, Tuninetti, Vrdoljak

Attaccanti: Bisogno, Castagna, Padulano, Piszczek, Talamo