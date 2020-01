Ischia, devi riprendere a correre: il Plajanum non può farti paura

Lo stop imposto dal Procida nel derby ha fatto perdere all’Ischia la prima posizione ma non la convinzione di recuperarla in tempi brevi. Forse già oggi pomeriggio, quando i gialloblu ospiteranno l’ostico ma non insormontabile Plajanum – ore 15:00, visto il cambio dell’orario federale, al Mazzella – ed il Pianura capolista sarà già sceso in campo al Giarrusso contro il Quartograd. Comunque, i problemi per Billone Monti ci sono eccome, soprattutto relativamente ai disponibili: mancheranno all’appello Monti jr (dovrebbe rientrare fra qualche settimana), più gli squalificati Chiariello, Trani (Gigio) ed Invernini. Buone notizie per Mario Sogliuzzo, alla seconda settimana di allenamenti in gruppo dopo l’infortunio alla coscia: il trequartista potrebbe partire addirittura titolare, od almeno giocare un tempo della sfida.

Questi sono i convocati per oggi dallo staff tecnico gialloblu: Trofa, Accurso, Buono, Di Meglio, Rubino, Arcamone, Di Costanzo, Abbandonato, Castagna, Trani C., Pistola, Aiello, Esposito, Mennella, Di Sapia, Sogliuzzo, Romano, Salatiello, Matrone e Saurino. Questa è la formazione con cui potrebbero scendere in campo i gialloblu: oltre a Mennella fra i pali, dovrebbero esserci Aiello (Esposito), Saurino, Di Costanzo e Pistola sulla linea difensiva, con Trofa, Arcamone (Esposito) e Di Sapia a centrocampo, più Castagna, Sogliuzzo (Di Meglio) e Rubino in avanti. Arbitro del match sarà Roberto Coscarelli della sezione di Salerno (Assistenti: Andrea Nazzaro e Carmela De Rosa di Napoli).