Ischia, demolizione sospesa: il giudice ordina ulteriori verifiche. Al centro il tema dell’abuso di necessità

Il giudice ordina nuovi accertamenti economici sulle famiglie residenti: rinvio al 30 ottobre, demolizione ferma in attesa di decidere se il diritto alla casa possa prevalere sull’ordine esecutivo

A Ischia si riapre il capitolo giudiziario di un immobile sottoposto a ordine di demolizione, in esecuzione di una sentenza divenuta definitiva nel 2005. Il procedimento, pendente davanti alla Sezione distaccata del Tribunale di Napoli, vede contrapposti il Pubblico Ministero e la difesa, rappresentata dall’avvocato Gino Di Meglio, intorno a un nodo giuridico sempre più frequente nelle aule di giustizia: il cosiddetto “abuso di necessità”.

Secondo la tesi difensiva, l’intervento demolitorio, disposto dal P.M., non terrebbe conto del diritto all’abitazione di chi oggi occupa l’immobile e vi risiede stabilmente con la propria famiglia. Il richiamo è ai principi di recente affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di proporzionalità tra legalità urbanistica e tutela della vita privata e familiare.

All’udienza del 29 maggio 2025, l’avvocato Di Meglio ha articolato una richiesta in tre passaggi: in via principale, la revoca o l’annullamento dell’ingiunzione a demolire; in subordine, la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza fino alla definizione delle procedure di condono edilizio in corso; e, in via ulteriormente gradata, la conferma della sospensione già disposta ex articolo 666, comma VII, del codice di procedura penale.

L’ordinanza del giudice dell’esecuzione Simona Cangiano prende atto che «l’immobile da demolire è oggi abitato dai ricorrenti unitamente ai rispettivi nuclei familiari» e che tali nuclei comprendono anche minori d’età. La Guardia di Finanza – Compagnia di Ischia – ha già svolto accertamenti patrimoniali, ma, rileva il giudice, «in quanto limitati alle sole persone fisiche dei ricorrenti, senza considerare la presenza, quanto meno, di soggetti maggiorenni appartenenti ai rispettivi nuclei familiari».

Da qui la decisione di ordinare ulteriori verifiche: «dispone che la Guardia di Finanza-Compagnia di Ischia proceda all’acquisizione di elementi relativi alla posizione economica e reddituale di tutti i componenti dei nuclei familiari dei ricorrenti negli ultimi cinque anni, compresi l’eventuale godimento di misure di sostegno e l’eventuale disponibilità di fonti di sostentamento».

Il rinvio è fissato al 30 ottobre 2025, quando il giudice togato tornerà a pronunciarsi sulla sospensione. Nel frattempo, la demolizione resta congelata. Il procedimento, che in apparenza ruota attorno a un intervento edilizio abusivo, porta con sé una questione più ampia e complessa: fino a che punto l’esigenza di ripristinare la legalità urbanistica può comprimere il diritto fondamentale alla casa, soprattutto quando a rischiare di perdere il tetto sono famiglie con minori e redditi modesti.

In questa cornice, il concetto di “abuso di necessità” – costruire o mantenere un immobile irregolare per garantire un alloggio in assenza di alternative – diventa il punto di equilibrio (o di scontro) tra repressione dell’abusivismo e protezione dei diritti umani, in una materia in cui la giurisprudenza europea sta imprimendo un segnale di svolta.