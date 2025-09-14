Ischia, debutto casalingo da dentro o fuori col Budoni. Serve la svolta immediata al “Mazzella”

Arriva un Budoni ferito e affamato. I gialloblù di Martino cercano il riscatto

Un inizio di stagione tutto in salita e il peso di un obbligo morale: quello di rialzarsi subito. L’Ischia Calcio è chiamata a reagire dopo un avvio da dimenticare, segnato dall’eliminazione prematura dalla Coppa Italia di categoria per mano della Paganese e dal ko all’esordio in campionato sul campo del Cassino.

Due scivoloni consecutivi che hanno subito fatto scattare un campanello d’allarme, ma che rappresentano anche un’opportunità di crescita e riflessione. Ora, però, si torna a casa. E il ritorno al “Mazzella” può essere la spinta giusta per cambiare passo. La squadra allenata da Alessio Martino si appresta a fare il suo debutto casalingo stagionale davanti al pubblico amico, con un solo obiettivo: sbloccare la casella zero in classifica e cominciare davvero il proprio percorso nel Girone G di Serie D. Serve una scossa, una risposta concreta e immediata, per dare un segnale forte e riprendersi un po’ di fiducia.

L’avversario: un Budoni ferito ma affamato

Sull’isola sbarca un Budoni reduce da una sonora sconfitta interna contro il Monastir, un 2-0 pesante che ha lasciato strascichi. Anche per i sardi l’inizio è stato complicato e come l’Ischia condividono lo stesso obiettivo stagionale: la salvezza. Entrambe le squadre sono ancora ferme a zero punti e hanno urgente bisogno di una sterzata, non solo per la classifica, ma anche per non perdere fiducia e convinzione sin dalle prime battute del campionato.

Per questo, la sfida tra Ischia e Budoni si preannuncia già come un primo, importante crocevia. Un match che può indirizzare l’umore e la traiettoria delle prossime settimane. In palio ci sono tre punti che valgono più di quanto dica la classifica attuale: valgono fiducia, consapevolezza e una prima iniezione di concretezza in un contesto ancora in rodaggio.

Martino: “Imparare dagli errori, ma guardare avanti”

A fare il punto della situazione è mister Alessio Martino, che non cerca alibi ma punta tutto sulla capacità del gruppo di crescere attraverso gli errori:

“Dobbiamo fare tesoro degli errori commessi nella gara persa a Cassino. Credo che una squadra migliori proprio quando impara a limare i propri limiti e a trarne spunti positivi. È ciò che dobbiamo fare anche noi.

Il processo di crescita va accompagnato con pazienza, è vero, ma allo stesso tempo deve essere accelerato. Perché? Perché non abbiamo avuto modo di testare questa rosa in precedenza: è un gruppo giovane, con tante incognite iniziali. Le certezze possiamo costruirle solo attraverso le partite vere. Gli allenamenti ti aiutano, ma il confronto in campo è un’altra cosa. Ormai Cassino è alle spalle, dobbiamo guardare avanti con fiducia. L’ho detto ai ragazzi e lo ripeto: lavorare con fiducia e imparare dagli errori.”

Ischia-Budoni, la prima al “Mazzella”: un fortino da ritrovare

Lo stadio Mazzella si prepara ad accogliere la prima uscita interna dell’Ischia in questa nuova stagione. L’atmosfera si preannuncia vibrante: tra le mura amiche c’è voglia di riscatto, ma anche il desiderio di vedere una squadra capace di emozionare e lottare per i colori gialloblù. I tifosi si aspettano una reazione e i giocatori lo sanno.

Dall’altra parte, però, ci sarà un Budoni con motivazioni altrettanto forti. I biancoblù sono chiamati a rifarsi dopo il passo falso contro il Monastir e arrivano al Mazzella con la stessa urgenza dell’Ischia: trovare punti e ricompattarsi. In partite del genere, spesso è la fame a fare la differenza.

A proposito degli avversari, Martino non sottovaluta l’impegno: “Il Budoni ha fatto un precampionato straordinario, vincendo tutte le amichevoli, compresa quella più prestigiosa contro la Torres, battuta 3-2. Ha individualità di valore e qualità tecniche importanti. Alla prima di campionato ha affrontato il Monastir, che secondo me sarà una delle sorprese del torneo. Sono partiti in sordina, ma hanno costruito un organico interessante, con elementi che conoscevo già dai tempi dell’Albalonga e alcuni stranieri di buon livello. Il Budoni va preso con le molle, anche se giochiamo in casa”.

Emergenza Budoni: tra infortuni e squalifiche

La squadra guidata da Raffaele Cerbone arriverà sull’isola in piena emergenza. Oltre a dover fare i conti con alcune defezioni per infortunio, il tecnico sardo dovrà rinunciare a due pedine chiave squalificate dopo la gara contro il Monastir.

Ousman Gomez dovrà scontare due giornate di stop “per avere, a gioco in svolgimento ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio”. Una sanzione pesante, che priverà il Budoni di uno dei suoi elementi più fisici sulle corsie. Out anche Mateo Furijan, fermato per un turno dopo la doppia ammonizione rimediata domenica scorsa.

La direzione di gara

A dirigere il match del Mazzella sarà Antonio Elia della sezione di Ostia Lido, coadiuvato da Francesco Gorgoglione di Barletta e da Massimiliano Miccoli di Bari.

La gara

Domenica 14 Settembre – ore 15:00

Stadio “E. Mazzella” – Ischia

La terna arbitrale

Antonio Elia, Ostia Lido

assistenti

Francesco Gorgoglione, Barletta;

Massimiliano Miccoli, Bari