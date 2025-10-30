giovedì, Ottobre 30, 2025
Ischia

Ischia, De Angelis “si adegua”al decreto sindacale

di Redazione Web
A seguito della riorganizzazione delle competenze dei Settori decisa dall’Amministrazione comunale, il responsabile del Servizio 7 ing. Luigi De Angelis ha dovuto provvedere a modificare l’assetto delle unità organizzative e l’attribuzione delle specifiche responsabilità, integrando la determina adottata ad ottobre 2024.

Con quell’atto venivano individuate le unità organizzative (uffici) all’interno del Servizio 7: unità organizzativa 1 (ufficio) – Cimitero, Supporto gare, affidamenti, appalti e contratti, Protezione civile, Servizi informatici -Impianti sportivi, Ciclo Integrato Rifiuti, Manutenzione verde pubblico; unità organizzativa 2 (ufficio) – Pianificazione Paesaggistica del territorio e Paesaggio, Responsabile della gestione documentale – Referente GDPR.

Veniva quindi attribuita alla dipendente assegnata, la dott.ssa Iolanda Baldino, istruttore direttivo amministrativo a tempo indeterminato, la responsabilità di preposizione all’unità organizzativa 1. Il decreto sindacale del 5 settembre scorso ha così modificato l’assetto, indicando e “limitando” in Ciclo Integrato dei Rifiuti; Patrimonio; Impianti Sportivi; Protezione Civile le competenze che afferiscono al Servizio 7.

Di qui la riorganizzazione con la individuazione della sola unità organizzativa 1 (ufficio) – Protezione civile -Impianti sportivi – Ciclo Integrato Rifiuti – Patrimonio e la conferma delle relative responsabilità alla dott. Baldino.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

