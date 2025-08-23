sabato, Agosto 23, 2025
type here...
IN EVIDENZAIschia

Ischia, dal trucco sulla targa al furto di benzina: raffica di denunce sull’isola

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Una 24enne manomette la targa con il nastro isolante, un trentenne sorpreso con un coltello nello zaino, a Forio un 46enne ruba carburante dagli scooter. Controlli anche nei b&b di Casamicciola

Un piccolo stratagemma casalingo per provare a ingannare le telecamere, smascherato in poche ore dai Carabinieri. È bastato un pezzo di nastro isolante bianco, applicato con precisione chirurgica sulla targa, per trasformare una “E” in una “F”. Con questa trovata, una 24enne dell’isola sperava di eludere i varchi elettronici della Ztl e di sfuggire a eventuali controlli su strada. Non ci è riuscita: la giovane è stata denunciata per uso di targhe manomesse e falsità materiale.

Il bilancio dei controlli messi in campo dai militari della Compagnia di Ischia, coordinata dal Capitano Tiziano Laganà, non si è fermato lì. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, un incensurato è stato fermato nei pressi del porto di Ischia: nello zaino custodiva un coltello. Anche per lui è scattata una denuncia, con l’accusa di porto abusivo d’arma.

A Forio, invece, i Carabinieri hanno colto sul fatto un 46enne albanese che stava estraendo benzina dai serbatoi di alcuni scooter per riversarla in bottiglie di plastica. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Le verifiche hanno riguardato anche le strutture ricettive. A Casamicciola, due gestori di case vacanze sono stati segnalati all’autorità giudiziaria: non avevano comunicato le generalità di alcuni ospiti, come imposto dalla normativa di pubblica sicurezza.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos