Ischia, dal trucco sulla targa al furto di benzina: raffica di denunce sull’isola

Una 24enne manomette la targa con il nastro isolante, un trentenne sorpreso con un coltello nello zaino, a Forio un 46enne ruba carburante dagli scooter. Controlli anche nei b&b di Casamicciola



Un piccolo stratagemma casalingo per provare a ingannare le telecamere, smascherato in poche ore dai Carabinieri. È bastato un pezzo di nastro isolante bianco, applicato con precisione chirurgica sulla targa, per trasformare una “E” in una “F”. Con questa trovata, una 24enne dell’isola sperava di eludere i varchi elettronici della Ztl e di sfuggire a eventuali controlli su strada. Non ci è riuscita: la giovane è stata denunciata per uso di targhe manomesse e falsità materiale.

Il bilancio dei controlli messi in campo dai militari della Compagnia di Ischia, coordinata dal Capitano Tiziano Laganà, non si è fermato lì. Nel giorno del suo trentesimo compleanno, un incensurato è stato fermato nei pressi del porto di Ischia: nello zaino custodiva un coltello. Anche per lui è scattata una denuncia, con l’accusa di porto abusivo d’arma.

A Forio, invece, i Carabinieri hanno colto sul fatto un 46enne albanese che stava estraendo benzina dai serbatoi di alcuni scooter per riversarla in bottiglie di plastica. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Le verifiche hanno riguardato anche le strutture ricettive. A Casamicciola, due gestori di case vacanze sono stati segnalati all’autorità giudiziaria: non avevano comunicato le generalità di alcuni ospiti, come imposto dalla normativa di pubblica sicurezza.