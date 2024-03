Ischia, da Pasqua sosta nel parcheggio ex Guerra per gli imbarchi. La nuova ordinanza del comandante della Polizia Municipale

La “rivoluzione” varata nel 2019 da Enzo Ferrandino per regolamentare l’accesso all’area portuale è ormai divenuta consuetudine. Le disposizioni in vigore fino al 7 gennaio 2025 con una sospensione dal 2 novembre al 20 dicembre

Ci risiamo! Alla vigilia delle festività pasquali e dell’inizio “ufficiale” della stagione turistica, torna in vigore il dispositivo per la sosta nel parcheggio ex Guerra dei veicoli diretti all’imbarco. Una decisione di Enzo Ferrandino che nel 2019 suscitò polemiche e reazioni, ma che ormai si è trasformata in consuetudine. Prevedendone anzi la vigenza fino a dopo l’Epifania dell’anno successivo, ma con una interruzione nel periodo autunnale.

L’ordinanza adottata dal comandante della Polizia Locale Chiara Romano per la “riattivazione disposizioni per accesso all’area portuale per l’imbarco finalizzate a garantire sicurezza dei pedoni e dei veicoli – anno 2024” richiama appunto il primo provvedimento adottato a luglio 2019, con cui «è stata disciplinata la circolazione dei veicoli nell’ambito dell’area portuale e degli assi viari che con essa si intersecano per garantire sicurezza dei pedoni e transitabilità, in ragione della necessità di consentire l’imbarco e lo sbarco dei veicoli e dei passeggeri provenienti o diretti verso il continente in condizioni di sicurezza e assicurando adeguati standard di vivibilità per una località turistica di primaria importanza nel contesto nazionale e internazionale».

Per l’Amministrazione comunale un “successo”… Infatti il comandante scrive: «Ritenuto che a seguito della favorevole sperimentazione degli anni precedenti e delle attuali esigenze di gestione dell’area portuale, al fine di garantire la sicurezza dei pedoni ed una migliore transitabilità, senza l’ingombro costituito da colonne di veicoli in attesa di imbarco che riducono gli spazi a disposizione, risulta necessario ripristinare l’area di sosta adiacente alla S.S. 270 per i veicoli diretti all’imbarco cosi come previsto al punto 2 dell’Ordinanza n. 98 del 17/07/2019».

Nelle riunioni svolte negli anni scorsi anche con le compagnie di navigazione, «si prendeva atto della dichiarata disponibilità delle predette compagnie di navigazione di rendere operative le biglietterie nell’area dell’ex Parcheggio Guerra nonché di garantire la presenza di personale tecnico sia nell’area di sosta che nell’area portuale al fine di predisporre tutte le operazioni di incolonnamento, imbarco e sbarco di veicoli e passeggeri».

LE CONVENZIONI PER LE BIGLIETTERIE

Di recente la Giunta ha poi deliberato di confermare, «per la stagione turistica 2024 e fino al 7 gennaio 2025, la destinazione dell’ampia zona adiacente alla S.S. 270 per la sosta dei veicoli in attesa di imbarco, stabilendo che le società di navigazione dispongano di proprie biglietterie, pensiline, uffici informazioni e che personale ausiliario incaricato dalle stesse compagnie di navigazione regolerà l’accesso, il transito, il deflusso e l’incolonnamento delle auto destinate all’imbarco».

L’ordinanza quindi richiama le convenzioni tra il Comune di Ischia e i rappresentanti legali delle compagnie di navigazione Medmar, Caremar e Gestour, «sottoscritte in data 20/03/2024, con cui si convengono il periodo di durata ed i reciproci obblighi prevedendo la possibilità di sospensione del sistema di imbarco e sbarco dal 2 novembre al 20 dicembre».

Il comandante Romano dunque dispone: «Dal giorno 29 marzo 2024 al 1 novembre 2024 e dal 21 dicembre 2024 al 7 gennaio 2025, dalle ore 8:00 alle ore 20:30, l’imbarco avverrà secondo le seguenti disposizioni: I conducenti dei veicoli che non siano già muniti di titolo di viaggio e che intendono procedere all’imbarco, per accedere all’area portuale, dovranno preventivamente munirsi del titolo di viaggio presso le apposite biglietterie site nell’area di sosta attrezzata della S.S. 270 nei pressi della cd. Galleria Acquedotto. I veicoli opportunamente muniti di idoneo titolo di viaggio saranno incolonnati a cura del personale delle compagnie di navigazione presente sull’area di sosta della S.S. 270, occupando le corsie appositamente segnalate, secondo l’orario di partenza, in attesa di espresse disposizioni per l’imbarco. Per raggiungere l’area di imbarco dall’uscita dell’area di sosta attrezzata S.S. 270 attraverso Via Baldassarre Cossa e Via Giulio Iasolino, i conducenti dovranno regolare la velocità dei veicoli in modo che, avuto riguardo dello stato del traffico e di ogni altra circostanza, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e degli altri veicoli. Nell’area di sosta della S.S. 270 è istituito il divieto di sosta per i veicoli non diretti all’imbarco, salvo la sosta nelle aree già riservate ai veicoli dei residenti, dei taxi e dei ciclomotori e motocicli».

Le finalità

