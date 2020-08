Ischia, da ieri si fa sul serio. Per “Billone” Monti compleanno con sorpresa

Archiviate le visite mediche ed effettuato il primo test stagionale, da ieri mattina in casa gialloblù si è cominciato a fare sul serio. Lunedì pomeriggio la condizione dei calciatori è stata valutata attraverso la prova generale, ieri mattina si è svolto il primo allenamento “vero” di questo precampionato. Un lavoro finalizzato ad aumentare la capacità aerobica. I calciatori sono stati suddivisi in due gruppi: uno formato da quelli più avanti con la preparazione, l’altro da coloro che per motivi vari (impegni lavorativi e differente struttura fisica) sono in leggero ritardo. Oggi e domani si proseguirà sulla capacità aerobica. Nel fine settimana è previsto un lavoro di scarico e si inizierà a lavorare su altri parametri: velocità, rapidità e forza. Per domenica è prevista una giornata di riposo.

RUBINO A NOVEMBRE – Confermato l’intervento a cui dovrà sottoporsi Gerardo Rubino nei primi giorni di settembre. Dopo un periodo di riposo, l’attaccante potrà riprendere ad allenarsi senza l’incubo della pubalgia. Lo staff tecnico spera di avere a disposizione Rubino per la quinta-sesta giornata di campionato.

BILLONE: 60 COL “LUPO”

Mister Monti ieri ha compiuto sessant’anni. Al termine dell’allenamento, la squadra ha festeggiato il tecnico con dolce e spumante. Gradita sorpresa a Fondobosso per “Billone” che ha riabbracciato il vecchio compagno di squadra Alessandro “Lupo” Di Matteo. L’ex centrocampista di Celano, Ischia, Fermana, Carpi e Puteolana, ha osservato sprazzi della partitella a metà campo, complimentandosi con allenatore e staff per le qualità tecniche del gruppo.

GIOVANILI: MARTEDÌ ALTRO STAGE

Proseguono gli stage per permettere a tanti ragazzi di vestire la gloriosa maglia dell’Ischia Calcio. La società gialloblù ha comunicato che martedì 1 settembre, alle ore 18.00, allo stadio “Mazzella” è in programma un altro appuntamento, riservato ai giovani dal 2010 al 2016.