Ischia Covid free: purtroppo solo un sogno | #4WD

Di questi tempi, dalla politica ti aspetteresti un segnale di vita, un’azione di rilancio, un messaggio di speranza, una presenza fattiva tra la gente, un incoraggiamento a tenere sempre più duro per uscire prima possibile da questo surreale sottoinsieme fatto di stenti e rinunce. E invece, sia sul piano nazionale che su quello locale, nulla, il nulla assoluto! Salvo la tutela dei cazzacci dei soliti noti e dei loro famigli.

Leggevo che l’Unione Europea ritiene di poter giungere, entro l’estate, ad una copertura vaccinale di oltre il 70% della popolazione. Questo significa che di certo la prossima stagione turistica, per quanto comincerà più o meno come l’anno scorso e non potrà di certo risultare peggiore della precedente, non potrà rappresentare ancora quella concreta ripresa che da tempo stiamo auspicando.

Mi veniva in mente, per questo motivo, che se la nostra Isola fosse stata in grado di esprimere un’idea univoca e intelligente e, al tempo stesso, l’emergenza Covid avesse sburocratizzato non solo i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri ma anche le procedure relative all’acquisto di vaccini da parte dei privati, una cordata di imprenditori lungimiranti si sarebbe potuta far carico dell’acquisto delle dosi utili a coprire la popolazione dei sei comuni dell’isola d’Ischia, per poi investire in una campagna di comunicazione dal claim-tipo “ISCHIA COVID FREE: UN MOTIVO IN PIU’ PER TORNARE AD ESSERE LA TUA META PREFERITA”.

Per i buontemponi che stanno già pensando ad obiezioni di stampo populista, suggerisco di interpretare questa proposta non in stile Moratti (distribuire i vaccini secondo un criterio proporzionale al P.I.L. prodotto), bensì quale momento di cooperazione del “privato” che, con i propri fondi già fortemente martoriati, malleva il “pubblico” dall’onere di acquistare e distribuire il vaccino a sessantatremila abitanti, lasciando al territorio di questi ultimi il privilegio di trarne vantaggio.

Peccato!