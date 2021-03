Ischia Covid Free: insieme senza copiare | #4WD

Ancora una volta ho avuto dall’isola d’Ischia la dimostrazione di quanto riesca difficile alla nostra Comunità intraprendere iniziative unitarie sulla base di un’idea altrui a cui, se condivisibile, potrebbe in qualche modo essere meritatamente concessa primogenitura.

Il 3 febbraio scorso, dalle colonne del nostro Giornale, scrissi di un sogno chiamato “Ischia Covid Free”, immaginando di poter lanciare un importante messaggio a livello nazionale dopo che, con l’intervento economico di tutti i livelli dell’imprenditoria locale, si fosse sburocratizzato l’acquisto di dosi vaccinali anti-Covid per tutta la popolazione isolana, in modo da stimolare, rendendolo quanto più sicuro possibile, il tanto auspicato ritorno degli Ospiti ad Ischia.

Non posso credere che personaggi come il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, l’ex senatore Salvatore Lauro e l’ex Presidente Federalberghi d’Ischia Ermando Mennella non abbiano letto “Il Dispari”, cartaceo o online che sia, riprendendo casualmente la mia proposta settimane dopo anche se in modi diversi.

Il nostro sport per eccellenza è sempre quello di avanzare divisi, proprio come i nostri sei Comuni, affievolendo così la forza d’urto che una realtà come l’isola d’Ischia potrebbe e dovrebbe avere in ogni sua iniziativa, perché come amava ripetere il compianto Enzo Mazzella, “il Sindaco d’Ischia conta più di un parlamentare”. Purtroppo, lo stare insieme è un dono che proprio non ci appartiene, neppure quando il bene comune dovrebbe metterci nelle condizioni di volare alto e trascurare campanili, personalismi e interessi di bottega, facendo sì che la concretezza, la fattibilità e la tangibilità dei nostri obiettivi avesse il sopravvento sui proclami e sull’utilitarismo.

Comunque sia, duplicazioni a parte, proprio “Il Dispari” potrebbe essere il catalizzatore e l’amplificatore di quest’idea, che nonostante le polemiche derivanti dai nuovi effetti della campagna vaccinale, conserva intatta la sua attualità.