Ischia: corso gratuito di disostruzione delle vie aeree per tutte le età

Un’importante iniziativa formativa approda a Ischia grazie alla collaborazione tra Team Impresa+, la Salvamento Agency e il main partner Only Green. Sabato 10 maggio, dalle ore 9:30 alle 11:30, presso la sede di via Leonardo Mazzella 143, si terrà un corso gratuito di disostruzione delle vie aeree rivolto a lattanti, bambini e adulti.

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti competenze salvavita fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di ostruzione delle vie aeree, un’emergenza che può verificarsi in qualsiasi momento e colpire persone di tutte le età, soprattutto i più piccoli.

A guidare la formazione saranno due istruttori certificati BLSD-PRO della Salvamento Agency, Cosimo Damiano Carlucci e Paola Petese, che metteranno a disposizione le loro competenze gratuitamente.

Un gesto di grande valore civico che sottolinea l’importanza della prevenzione e della preparazione in ambito domestico e pubblico. Per ricevere informazioni e prenotarsi, è possibile contattare Domenico Trani al numero 333 410 4069.

Un’opportunità da non perdere per tutti i cittadini che desiderano essere pronti a intervenire in situazioni critiche e potenzialmente fatali.