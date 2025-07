Ischia, corretto il quadro economico post gara per la Riva Destra

I lavori alla Riva Destra del porto di Ischia, iniziati nell’autunno scorso, come è noto sono stati interrotti per la stagione estiva e riprenderanno nel prossimo autunno. L’intervento per porre soluzione al fenomeno dell’“acqua alta” che tanti problemi e disagi ha creato soprattutto agli operatori della zona, rientra in un più ampio progetto finanziato dalla Regione con fondi FSC, POR Campania FESR e denominato “Lavori di messa in sicurezza, potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali, integrazione con le aree retro portuali e riqualificazione del porto”.

L’intervento sulla Riva Destra, che rappresenta il primo lotto, era stato appaltato già nel 2022 all’Ati di Napoli “Operazione Srl” (capogruppo/mandataria) – “Campania Noleggi”, ma come è noto tutto era stato “congelato” dal ricorso al Tar della ditta seconda classificata. Superato positivamente questo ostacolo, a gennaio 2024 l’ing. Luigi Di Massa aveva proceduto alla consegna in via d’urgenza, anche se poi era stato necessario ancora del tempo per il definitivo avvio.

Ora, mentre le attività sono “in pausa”, la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino, su segnalazione del rup, ha dovuto provvedere a correggere i soliti “errori materiali”, contenuti stavolta nel quadro tecnico economico post gara. C’è voluto un po’ di tempo per accorgersene, visto che l’intervento era stato appaltato nel 2022…

Il quadro rimodulato dopo le correzioni presenta un importo dei lavori di progetto di 4.339.887,38 euro, l’importo totale dei lavori a base d’asta di 4.301.525,32 euro, economie d’asta dal ribasso pari a 365.629,65 euro, un importo dei lavori al netto del ribasso di 3.935.895,67 euro, per un importo contrattuale compresi oneri della sicurezza pari a 3.974 257,73.

L’importo totale del progetto ammonta a 6.277.451,93 euro. Una correzione “formale”. L’essenziale è che non si verifichino errori nell’esecuzione dei lavori, la cui conclusione (forse a primavera prossima) è attesa con ansia dagli operatori della Riva Destra e da tutti gli ischitani.