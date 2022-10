“Ischia  corre su pista”, domani la seconda edizione al Mazzella

Domani venerdì 7 ottobre, a partire dalle 08.30, allo stadio Mazzella, si terrà la seconda edizione di “Ischia corre su pista”, manifestazione promozionale di Atletica leggera.

Bambini e ragazzi si confronteranno in prove di velocità: si correrà su distanze che andranno dai 60 metri,

per i più piccoli, agli 80 e 100 metri, per i più grandi. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Forti e Veloci Isola d’Ischia, Edon Ischia, un network di associazioni di cui fa parte la stessa Forti e Veloci, ed, infine, l’Istituto scolastico superiore Cristofaro Mennella.

Ischia Corre su Pista nasce lo scorso anno con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi allo sport e all’atletica ma soprattutto di creare una squadra di giovani atleti che si alleni regolarmente in vista di manifestazioni come i giochi studenteschi e altri.

Le gare di velocità sono sicuramente il modo più naturale per avvicinare i ragazzi allo sport. Una menzione particolare va fatta all’istituto Mennella, che sta dimostrando di partecipare e sostenere in modo concreto le iniziative del territorio insieme all’Istituto scolastico Telese e l’Istituto tecnico Mattei. Tutte queste realtà scolastiche hanno risposto con grande entusiasmo e partecipazione a questa e ad altre iniziative incluso il progetto Flegra 2024 di candidatura a Comunità Europea dello Sport a cui il mondo scolastico ha dato un grande contributo. La graditissima novità di quest’anno è la presenza di alcuni ragazzi delle scuola media Scotti, un dato importante per il futuro di questa manifestazione che vuole coinvolgere i ragazzi di tutte le età. Ci saranno premi ricordo per tutti i partecipanti e per i primi tre classificati di ogni categoria. La manifestazione rientra negli eventi della Settimana Europea dello Sport promossa dall’Unione Europea e da ACES Italia.