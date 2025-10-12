Ischia, Corino cambia tutto e prepara la rivoluzione con la Flaminia

Due punti in sei giornate, penultimo posto in classifica, fuori dalla Coppa Italia, zero vittorie e una rivoluzione nello spogliatoio a stagione appena cominciata. Il momento dell’Ischia Calcio è tra i più delicati degli ultimi anni e, dopo la sconfitta casalinga contro il Valmontone al “Mazzella”, la crisi si è fatta ancora più evidente. L’ennesimo ko davanti al proprio pubblico ha lasciato strascichi pesanti sul morale del gruppo, alimentando una spirale negativa che rischia di diventare un tunnel senza uscita.

Eppure, se si guarda oltre il risultato, qualche segnale di crescita si intravede. Il lavoro del tecnico Simone Corino inizia a farsi sentire, anche se a mancare, per ora, sono i punti. L’Ischia gioca, lotta, crea, ma continua a pagare a caro prezzo ogni minima disattenzione. Ed è proprio questa la fotografia attuale della squadra gialloblù: una formazione volenterosa ma fragile, che non riesce ancora a gestire i momenti cruciali della gara.

“Stiamo lavorando tanto per migliorare”, ha dichiarato Corino in conferenza stampa. “I ragazzi hanno fatto la loro prestazione, ma sappiamo che serve di più. Un piccolo passo avanti c’è stato, ma dobbiamo trasformare la prestazione in punti. Sono situazioni che abbiamo analizzato: dobbiamo essere più svegli, più attenti. Dalla panchina puoi dire tutto, ma in campo devono essere i giocatori, magari i più esperti, a richiamare l’attenzione nei momenti delicati. Non è ammissibile continuare a subire gol così”.

L’avversario: Flaminia Civita Castellana

Oggi alle 14.30, l’Ischia sarà attesa dalla trasferta più lunga della stagione sulla terraferma: si gioca al “Madami” contro la Flaminia Civita Castellana, squadra esperta e ben strutturata, abituata alla categoria. I laziali avevano iniziato con il piede giusto, centrando due vittorie nelle prime due giornate, salvo poi rallentare il passo nel corso delle settimane. Nelle ultime quattro uscite hanno collezionato tre pareggi e una sconfitta (in Sardegna contro il Sassari Latte Dolce), e nell’ultimo turno hanno impattato 0-0 in casa contro l’Atletico Lodigiani.

La Flaminia si presenta come una squadra compatta, solida e ben organizzata: nove gol fatti e sei subiti finora, con un attacco distribuito e pericoloso e una difesa che raramente concede. Non sarà un avversario semplice.

“Affrontiamo una squadra importante, con un reparto offensivo di livello – ha analizzato Corino – non solo nei titolari, ma anche nei cambi. È uno degli attacchi migliori del girone per caratteristiche, forza fisica e impatto sulla categoria. Noi ci prepariamo con le nostre armi, consapevoli dei nostri limiti e dei nostri punti di forza. Ma siamo anche in un momento in cui bisogna prendere decisioni difficili: il giocattolo deve essere sostenibile, quindi tra scelte tecniche e societarie si è deciso di dare un taglio netto”.

La rivoluzione: sei addii in pochi giorni

Parole che anticipano una vera e propria rivoluzione. Le ultime ore hanno portato altre tre cessioni pesanti in casa Ischia: dopo le esclusioni dalla rosa di Vuolo, Siciliano e Romano, “annunciate” prima del match contro il Valmontone, ora è toccato a Habachi, Bertomeu e Parigi salutare l’isola. Le comunicazioni, arrivate direttamente da Corino e dal direttore Ferrante, certificano l’intenzione della società di cambiare rotta sul mercato, cercando profili più funzionali e affidabili. Un segnale evidente degli errori commessi in estate in sede di costruzione della squadra, che ora si cerca di correggere in corsa. Il mercato è già in fermento: l’Ischia punta a reintegrare la rosa con giocatori pronti subito a dare contributo, sotto il profilo tecnico ma anche caratteriale.

I precedenti

I precedenti tra Ischia e Flaminia sono pochi ma recenti. Le due squadre si sono incrociate per la prima volta il 17 settembre 2023: al “Mazzella” finì 1-1 con reti di Lorusso e Maiorano. Il 14 gennaio 2024, al ritorno, la Flaminia si impose 2-1 grazie ai gol di Lorusso e Benedetti, mentre per l’Ischia segnò Baldassi.

Le ultime

Per la gara di domenica, mister Corino dovrà fare i conti con l’assenza per squalifica di Aniceto, mentre resta da monitorare la situazione dei diffidati, tra cui figura Montanino. A centrocampo sarà ancora out Trofa, mentre restano da valutare le condizioni di Boiano, che potrebbe tornare disponibile.

In attacco, dopo l’uscita di Bertomeu, la maglia da titolare potrebbe finire sulle spalle di Koné, pronto a prendersi sulle spalle il peso offensivo della squadra. In difesa, invece, il tecnico potrà contare su un ventaglio ristretto di opzioni: Kaziewicz e Buono puntano a confermare la fiducia guadagnata, mentre Desiato e Chiariello dovrebbero completare il reparto.

A dirigere l’incontro sarà Gaetano Alessio Bonasera della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Simone Pellegrini di Prato e Letizia Quartararo di Firenze. Il match contro la Flaminia non è solo una partita: è un crocevia. Serve una reazione, servono punti, serve un segnale forte. L’Ischia ha bisogno di ritrovarsi, di fare squadra, di essere concreta. Il tempo delle attenuanti sta finendo: la classifica chiama e la risposta deve arrivare dal campo.