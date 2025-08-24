domenica, Agosto 24, 2025
Ischia, controlli notturni della Municipale: fermati sei minori, sequestrata una bici elettrica e sanzionato un locale

Si è conclusa alle quattro del mattino di domenica 24 agosto una nuova operazione straordinaria di controllo sul territorio del Comune di Ischia. L’intervento, coordinato dalla Polizia Municipale guidata dal comandante Chiara Romano e svolto con il supporto degli assistenti sociali, si inserisce nel piano di sicurezza messo in campo dall’amministrazione comunale per tutelare l’ordine pubblico, il rispetto delle ordinanze e la quiete dei cittadini e dei turisti durante la stagione estiva.

Nel corso dei controlli, nella zona del Lido, sei minori non accompagnati sono stati fermati mentre arrecavano disturbo alla quiete pubblica. Dopo l’identificazione, i giovani sono stati segnalati ai servizi sociali dei rispettivi Comuni di residenza.

L’obiettivo, oltre a tutelarne l’incolumità, è richiamare le famiglie alle proprie responsabilità educative. L’amministrazione ha ribadito l’importanza del lavoro degli assistenti sociali, chiamati a collaborare fianco a fianco con la Polizia Municipale per contrastare il fenomeno, sempre più diffuso, dell’abbandono notturno dei ragazzi.

I controlli hanno interessato anche la viabilità e le attività commerciali. Una bicicletta elettrica a pedalata assistita è stata sequestrata perché utilizzata in violazione delle ordinanze comunali, mentre sulla Riva Destra, intorno alle tre del mattino, è scattata una sanzione per un pubblico esercizio che non rispettava l’orario stabilito per l’intrattenimento musicale e superava i limiti consentiti di emissioni sonore.

Le verifiche, assicurano dal Comune e dalla comandante Romano, continueranno senza sosta nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra vivibilità, divertimento e rispetto delle regole.

