Ischia, controlli nei cantieri PNRR: proseguono le attività contro le infiltrazioni criminali

Proseguono senza sosta le attività di controllo e prevenzione disposte dal Prefetto Michele di Bari, volte a contrastare ogni tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata e a garantire la tutela dell’economia legale, soprattutto nei settori strategici interessati dai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nella giornata odierna, il Gruppo Interforze – costituito da rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dell’Ispettorato del Lavoro e del Provveditorato alle Opere Pubbliche – ha effettuato una serie di accessi ispettivi in diversi cantieri attivi sull’isola d’Ischia. Le ispezioni, inserite nel più ampio programma di verifiche su scala provinciale, riguardano infrastrutture e opere finanziate con risorse PNRR, considerate ad alto rischio di esposizione alle pressioni illecite.

L’attività del Gruppo Interforze si sta dimostrando preziosa e altamente specializzata. I controlli non si limitano alla sola verifica documentale: vengono analizzate le imprese coinvolte nei lavori, il personale impiegato, i mezzi in uso e tutta la documentazione amministrativa connessa. Ogni elemento rilevato viene sottoposto a un attento lavoro di osservazione, raccolta e analisi, finalizzato a intercettare eventuali anomalie, irregolarità o collegamenti con ambienti malavitosi.

Il prefetto Michele di Bari ha ribadito l’importanza di un’azione costante e incisiva per proteggere le ingenti risorse pubbliche stanziate per la ripresa economica del Paese, sottolineando come la legalità sia «condizione imprescindibile per garantire sviluppo, equità e fiducia nei confronti delle istituzioni».

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri cantieri della provincia, secondo un calendario ispettivo già definito e condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.