Ischia, contro l’Ugento servono i tre punti. Dubbio modulo per Foglia Manzillo

Nuovo corso, vecchie ambizioni. Ritrovare la vittoria in campionato. Obiettivo tre punti per l’Ischia Calcio che torna al Mazzella: nell’impianto di Fondobosso arriverà l’Ugento per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie D, Girone H. Sarà l’esordio casalingo per mister Antonio Foglia Manzillo, reduce da un buon debutto in trasferta. L’ex Gladiator ha guidato la squadra isolana per la prima volta a Matera: il pareggio in extremis strappato dai lucani ha fatto sfumare il primo successo nel girone di ritorno per i gialloblù, ancora a caccia del bottino pieno. Lo scontro diretto tra le mura amiche sarà l’occasione per fare uno scatto decisivo verso la salvezza e per distanziarsi dalle inseguitrici.

I punti di vantaggio sulla zona playout sono cinque, il team ischitano dovrà dare continuità agli ultimi risultati e provare a sfruttare gli incroci tra le dirette concorrenti, oltre a dare uno sguardo agli impegni delle avversarie avanti in classifica. “Non è assolutamente un avversario morbido”, Foglia Manzillo sta tenendo alta l’attenzione del gruppo e ha chiesto serenità: “L’Ugento ha pagato lo scotto della neopromossa nella prima parte della stagione. Nel girone di ritorno invece ha inanellato anche una serie di vittorie. Questa è un’altra squadra. Dobbiamo capire che le partite si possono vincere anche al 90’. Bisogna stare calmi e tranquilli perché domenica sarà una partita molto difficile”.

L’avversario

La matricola del girone sta risalendo la classifica e fa tappa sull’isola con l’idea di non farsi sfuggire una ghiotta opportunità, ovvero quella di ridurre il gap rispetto alla salvezza diretta. Dopo una prima parte di campionato complicata, a causa dell’inesperienza e del valore delle avversarie, l’Ugento ha trovato ritmo ma non stabilità. Da novembre infatti ha alternato prestazioni importanti e ottimi successi a prove incolori e passi falsi. Sono ventitré i punti conquistati, cinque in meno rispetto alla compagine gialloblù

Il bilancio esterno dei pugliesi è negativo: in undici partite hanno vinto soltanto una volta e pareggiato due, sono otto invece le sconfitte fuori casa. La media punti in trasferta è di 0,45 a gara, appena cinque le reti messe a segno sulle venti totali e ventiquattro i gol subiti su trentatré complessivi. L’unico trionfo si è registrato proprio in Campania, con il 2-1 rifilato all’Angri, in un altro scontro diretto. L’Ugento ha raccolto gli altri due punti contro Costa d’Amalfi e Manfredonia. “Per noi sarà una partita molto importante, mettiamo alle spalle l’ultima gara e pensiamo alla trasferta di Ischia che sarà fondamentale per il prosieguo del nostro campionato”, ha spiegato l’allenatore Mimmo Oliva dopo il ko casalingo rimediato contro il Francavilla. A credere nella salvezza è anche il presidente Massimo De Nuzzo che, in un’intervista rilasciata a poche ore dalla trasferta di Ischia, ha parlato di uno spogliatoio pronto a salvarsi e alla ricerca del riscatto per la sconfitta dell’andata.

La richiesta di Foglia Manzillo e i precedenti

L’Ischia cercherà di dare continuità al suo momento e una vittoria restituirebbe ulteriore valore ai due pareggi conquistati nelle ultime uscite. A Matera la squadra ha dato dimostrazione di grande compattezza e spirito di sacrificio, pur creando poco in termini offensivi. Proprio sulla fase di possesso mister Foglia Manzillo sta spingendo su uno sviluppo diverso e sulla crescita del suo gruppo: “Serve crescere nel palleggio perché domenica, nonostante il campo non fosse ideale per palleggiare, alcune volte abbiamo buttato il pallone dove magari qualcosina in più si poteva fare. Dobbiamo migliorare in questo. Domenica giocheremo su un campo splendido, mi aspetto qualche fraseggio, anche se abbiamo due punte centrali che sono brave a farci salire, ma non dobbiamo insistere su questa giocata. Dobbiamo anche salire palla al piede e su questo dobbiamo migliorare”. Sulla rinnovata superficie del Mazzella ci si attende dunque un nuovo step da parte della squadra che dovrà provare a riproporre le buone trame fatte vedere nella gara di andata. Tra Ischia e Ugento c’è soltanto un precedente e riguarda la partita disputata allo Stadio Comunale lo scorso ottobre. I gialloblù si imposero per 3-1 grazie alle reti nel primo tempo di D’Anna e nella ripresa di Patalano e Battista, intervallate dal momentaneo 1-2 di Ruiz.

I convocati

A Matera Foglia Manzillo ha scelto la riconferma in blocco del 3-5-2 e degli uomini visti nella gara precedente. Il tecnico però si riserva anche altre opzioni in base allo schieramento dei giovani. D’Anna e Castagna, nello specifico, possono andare ad occupare i ruoli di esterni alti, portando l’Ischia a valutare altresì un sistema di gioco differente. L’allenatore ci pensa e riflette sull’undici migliore da utilizzare per affrontare questa delicatissima partita. Sono ventitré i calciatori a disposizione di Foglia Manzillo, restano ancora ai box Bisogno, Gemito e Montanino. Il tecnico sceglierà la formazione da mandare in campo sulla tipologia degli under da impiegare: il 3-5-2 non è l’unico modulo su cui puntare, lo staff studia pure il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Sarà Marco Casali della sezione di Cesena a dirigere l’incontro di questo pomeriggio al Mazzella. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Federico Corbelli di Rimini e da Gennaro Apollaro di Rimini.

La gara

Domenica 16 Febbraio 2024 – ore 14.30

Stadio E. Mazzella, Ischia

Terna arbitrale

Marco Casali, Cesena

Federico Corbelli, Rimini

Gennaro Apollaro, Rimini

I convocati

Portieri: Paduano, Re, Rizzuto

Difensori: Buono, Chiariello, Colella, Errico, Mattera Giuseppe, Pastore, Onda

Centrocampisti: Arcamone, D’Anna, Desiato, Giacomarro, Mattera Giovanni, Patalano, Trofa, Tuninetti, Vrdoljak

Attaccanti: Castagna, Padulano, Piszczek, Talamo