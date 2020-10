Ischia: continuano le Arkeostoriae tra storytelling, narrazioni archeologiche, rievocazioni storiche e gastronomiche

Dopo le prime due, partecipatissime giornate della rassegna culturale Arkeostoriæ – archeologia e narrazioni, in programma ad Ischia dal 30 settembre al 4 ottobre, proseguono gli incontri che intrecciano storia antica, archeologia e valorizzazione dei beni culturali.

Si è parlato di cani, lupi e persino di volpi durante il Webinar in diretta streaming Facebook nella giornata di apertura della rassegna Arkeostoriæ con la zoologa Mia Canestrini, il Presidente dell’associazione ARDEA Rosario Balestrieri e la mascotte Charlie (esempio probante di domesticazione ed evoluzione canina) ma soprattutto di “Quando il cane diventò il miglior amico dell’uomo”

Un vero e proprio viaggio nel mondo dell’antica Pompei attraverso le “ Storiæ di botanica e alimentazione nel mondo antico” è stato affrontato da Chiara Comegna (Archeobotanica, contrattista Laboratorio di Ricerche Applicate – Parco Archeologico di Pompei) nella seconda giornata della rassegna. Si è discusso di grano, uva, piante commestibili e altre essenze erbacee e arboree che riempivano l’universo produttivo e agroalimentare degli antichi romani, e riproposti in una prospettiva di archeologia delle emozioni e delle sensazioni, quali elementi culturali di lunga durata.

Spazio poi a “Le delizie dell’ordinata natura: giardini e avifauna nell’antica Pompei”

Rosario Balestrieri (Ornitologo, presidente dell’Associazione ARDEA e Mario Grimaldi, (Archeologo classicista, independent researcher ) hanno acceso i riflettori sui mosaici e gli affreschi pompeiani che ci hanno lasciato preziose testimonianze naturalistiche sull’avifauna dell’epoca e suggestive indicazioni sulla percezione di ecosistemi extra-locali.

Storytelling, visite guidate e rievocazioni storiche caratterizzeranno la seconda parte delle Arkeostoriæ, fedele all’obiettivo proposto dall’ideatrice e organizzatrice della rassegna Alessandra Vuoso: “Il seminario è una occasione per riflettere sul senso e sul valore delle rievocazioni e commemorazioni storiche e del loro rapporto con la tradizione. Le rievocazioni sono diventate importanti riferimenti per la storia locale e per le identità delle comunità, infatti le rievocazioni sono promosse e organizzate da associazioni di cittadini e di volontari, che in questo modo manifestano la volontà di condividere la storia delle località e di diffondere la passione e l’interesse per la Storia. Domenica precisamente avrà luogo una ricostruzione storica in quanto il gruppo dell’ArcheoTeatro Pompeiano propone quasi filologicamente tecniche, organizzazione e gestualità che sono state tipiche dei gladiatori romani su questa base storica il gruppo mette letteralmente in scena una rappresentazione che intende soddisfare ogni curiosità letteraria, storica e immaginifica riguardante il mondo degli antichi gladiatori”.

Per la mattinata del tre ottobre è previsto un Meeting point al Centro Culturale Multimediale (Via San Giovan Giuseppe della Croce 49, Ischia Ponte) in compagnia dell’archeologa Alessandra Benini che accompagnerà i visitatori (prenotatisi a mezzo mail al ceic.info@libero.it) all’escursione in barca con fondo trasparente per scoprire i resti dell’antico insediamento di Aenaria.

Seguirà il Webinar in diretta streaming Facebook (previsto per le ore 11) “La storia viva” in cui l’archeologo scrittore Alessandro Luciano discorrerà sull’utilità della storia e della possibilità di renderla “viva” attraverso uno storytelling dinamico.

Il pomeriggio della stessa giornata (ore 18 presso la Biblioteca Antoniana di Ischia) avrà luogo il seminario di studi dal titolo “Feste storiche ed eventi postmoderni: fenomenologia delle rievocazioni storiche”: Vincenzo Iorio (ArcheoTeatro Pompeiano), Rinaldo Mattera (Unisob Media Lab), Stefania Napoleone (Associazione Culturale Pro S.Alessandro), Pasquale Di Meglio (Associazione Actus Tragicus, Forio) coordinati da Ugo Vuoso (Università di Salerno, Istituto CEiC) illustreranno il significato delle rievocazioni storiche incentrate sulla ricostruzione di forme di vita del passato, interpretato tanto filologicamente quanto in modo fantastico.

Gran finale previsto per il quattro ottobre, ultima giornata in programma:

presso la spiaggia dei Pescatori di Ischia avrà luogo lo spettacolo “Gladiatores Pompeiorum” (produzione A.R.S. Antiquarum Rerum Scientia) in cui si vivrà una tipica giornata ai giochi, durante i quali lo spettatore vestirà i panni di un antico cittadino chiamato a decidere attivamente sulle sorti dello sconfitto.

Seguirà Dimicando Docere (laboratorio ludico-di/tattico)

Che il gioco fosse lo strumento fondamentale dell’apprendimento di ogni specie animale, compresa quella umana, era cosa ben nota agli antichi, che con la massima ‘Ludendo Docere’, esprimevano emblematicamente il legame indissolubile tra gioco e insegnamento. È nel solco di questa tradizione che si pone il nostro laboratorio di-tattico, Dimicando Docere, con il quale sarà possibile apprendere la tattica di combattimento dei Milites e dei Gladiatores (dei soldati e degli schermidori nel mondo antico) vivendola in prima persona. Verrà esposto l’armamento difensivo e offensivo dei combattenti antichi e sarà possibile provare in prima persona la tecnica di combattimento individuale, se ne mostreranno le analogie e le differenze tra quella dei Milites e quella dei Gladiatores, e verranno illustrati alcuni dei protagonisti del duello nella storia antica. Si passerà dunque al combattimento collettivo dove i ragazzi potranno provare cosa significa stare in una formazione serrata, formare una testuggine e soprattutto cosa vuol dire costituire in tanti un unico corpo, andare cioè oltre il miope individualismo per essere una comunità (l’unione fa la forza). È su questi aspetti che il laboratorio pone l’accento. Non indugiando sugli elementi violenti dell’esperienza bellica antica infatti, di essa se ne recupera invece il forte senso comunitario, al fine di trasmettere l’importanza della sua coesione ai futuri membri della comunità che verrà…

Coena Libera – archeoaperitivo alla romana

Le “pungolinerie” sono un aperitivo antichizzato (l’aperitivo è un tipo di pasto sconosciuto ai romani), creato con quel tipo di stuzzicherie che sono oggi in commercio ma che sarebbe stato possibile trovare al tempo della rappresentazione, oppure, con quei prodotti che sono i discendenti enogastronomici di pietanze antiche, che seppur modificate dal gusto e nel tempo, sopravvivono ancora oggi, come il caso della colatura di alici di Cetara, erede moderno e più commestibile dell’immangiabile garum antico.

Menù

– Mulsum (Vino speziato)

– Panis Farreus (Focaccia di farro)

– Frixùra (Frittata di cipolle)

– Recocta ( Ricotta con miele e frutta secca)

– Albicerati fici (fichi bianchi ripieni)