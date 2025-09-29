Ischia, contatore da spostare al plesso “Montemurri”

I lavori di ristrutturazione del plesso scolastico “A.Z. Montemurri” a Ischia in via Acquedotto, finanziati con risorse del Pnrr per 2.156.880 euro, richiedono lo spostamento di un contatore Enel.
L’intervento, dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla “Upgrading Services” di Bari a gennaio 2024, è in corso ed è anche oggetto di variante già approvata di recente.
Per lo spostamento del contatore ubicato presso la scuola la responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici arch. Consiglia Baldino ha proceduto mediante affidamento diretto contattando non l’Enel, ma altra ditta privata, ovvero la “Hera Comm” di Imola. Acquisito il preventivo ritenuto congruo, la Baldino ha formalizzato l’affidamento per l’importo di 222,58 euro oltre Iva, ovvero 271,54 complessivi, impegnando la relativa spesa.