Ischia, consiglio comunale per rendiconto ed ex Parcheggio Guerra

Il presidente del consiglio comunale, Gianluca Trani, ha convocato il Consiglio Comunale di Ischia, in prima convocazione alle ore 18:00 del 30 maggio e in seconda convocazione alle ore 18:00 per il 31 maggio per discutere il seguente ordine del giorno: approvazione verbali seduta precedente; approvazione rendiconto della gestione anno 2022; modifiche del regolamento per l’applicazione della tari, in recepimento della delibera Arera 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, soprattutto, per l’adozione della variante al PRG vigente per la realizzazione del progetto: “infrastrutture per la viabilità in Campania. Progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso variante esterna abitato e sistemazione copertura parcheggio ex ss 270. approvazione del progetto definitivo.