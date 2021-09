Ischia, Consiglio comunale per DUP e bilanci. Dopo la diffida

Nuova seduta del Consiglio comunale di Ischia su richiesta del sindaco, convocata presso la sala consiliare “Agostino Mattera Iacono” del municipio in assenza di pubblico e da remoto mediante applicazione Zoom.

Il civico consesso è convocato per venerdì 10 alle ore 19.00 in prima convocazione e per mercoledì 15 alla stessa ora in seconda. Tre i punti all’ordine del giorno: approvazione del documento unico di programmazione (DUP); approvazione del Bilancio di previsione 2021 -2023. Salvaguardia degli equilibri di bilancio; approvazione del Rendiconto della gestione anno 2020.

Come è ormai prassi, prima della seduta sarà comunicato sui cellulari dei consiglieri il link per accedere al sistema di videoconferenza.