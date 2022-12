Ischia, consiglio comunale per bilancio e brindisi

Il Consiglio Comunale di Ischia, convocato dal Presidente Gianluca Trani, si riunirà presso la Casa Comunale di via Iasolino, in sessione straordinaria e in seduta pubblica in prima convocazione per il 28/12/2022 alle ore 17:30 e in seconda convocazione per il 29/12/2022 alle ore 17:30, per discutere e votare gli argomenti seguenti: approvazione dei verbali della seduta precedente, ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 3/11/2022 riguardante la variazione di urgenza del bilancio 2022/2024, approvazione delle schede di rilevazione della visione periodica delle partecipazioni e della relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni, riconoscimento di sentenze esecutive di condanna al pagamento di somme ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 (ordinamento degli enti locali), potenziamento dei servizi diagnostici e sanitari presso l’ospedale Anna Rizzoli, e approvazione del bilancio consolidato del Comune di Ischia per l’anno 2021, ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118.