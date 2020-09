Ischia. Consiglio comunale d’urgenza su richiesta di Enzo

Su richiesta del sindaco Enzo Ferrandino il Consiglio comunale di Ischia è stato convocato d’urgenza per lunedì 28 settembre alle ore 19.00. Ovviamente ancora in assenza di pubblico causa pandemia.

Sei i punti all’ordine del giorno, tutti di natura finanziaria e sui tributi e tasse che “stritolano” cittadini e imprese già in difficoltà economica.

Nel dettaglio: Approvazione del Regolamento imposta municipale propria; Approvazione Regolamento generale entrate tributarie; Approvazione Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti; Approvazione aliquote Imu 2020; Approvazione e conferma per il 2020 delle tariffe TARI adottate per l’anno 2019 ai sensi dell’art. I07 comma 5 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; Applicazione dell’art. 39 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8 per il disavanzo rendiconto 2019.