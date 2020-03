Ischia, consiglieri comunali a rischio per un posto da 10mila euro all’anno. La crisi politica a Ischia invece di pensare all’emergenza

Gaetano Di Meglio | La corsa, folle,del sindaco di Ischia di piazzare altre nomine politiche per conservare la sua poltrona da sindaco e mettersi al riparo da eventuali sfiducie, come già avvenuto nel più recente passato, è prioritario rispetto all’emergenza che ha messo in ginocchio l’isola d’Ischia e la nazione intera.

Invece di concentrarsi anima e corpo sulle urgenze del paese come una seria sanificazione del territorio come avviene da settimane a Pozzuoli e in tanti comuni della nostra Italia, il nostro sindaco è impegnato a rinnovare gli organismi delle società partecipate per garantire passaggi in maggioranza o completare nomine politiche che erano fermi da anni.

Così, il sindaco, senza valutare quelli che sono i rischi per i consiglieri comunali forza la mano al presidente del consiglio comunale, Ottorino Mattera e, in un momento così delicato per il paese pensa ad azioni improvvide come al sfiducia del presidente stesso perché non ligio agli ordini della maggioranza.

La solita arroganza del sindaco, che lo ricordiamo è famoso per i suoi scatti di violenza storici, ha portato al sindaco di ribattere ad una seria e oculata sospensione delle attività consiliari proposta dal presidente Mattera.

Ma la nomina politica del presidente del collegio dei revisori dei conti, di circa 10 mila euro al mese, è più importante della salute dei consiglieri comunali che sono costretti a partecipare ad un civico consesso voluto d’urgenza dal sindaco. Un sindaco per preferisce la sua politica al benessere del paese.

Il presidente Mattera, infatti, ha disposto la “Sospensione delle attività consiliari a data da destinarsi per emergenza sanitaria COVED 19 su tutto it territorio nazionale.

Il Presidente del Consiglio Comunale, si legge nella nota: “Visto it D.L. 23 febbraio2 020 n. 6 (Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVED 19 – G.U. n. 45 del 23/0212020); Visto it DPCM 08 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19 – G.U. n. 59 del 08/03/2020); Visto il DPCM 09 marzo 2020 (ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull’intero territorio nazionale – G.U. n. 62 del 09.03.2020; Preso alto che numerose Amministrazioni Locali in considerazione di quanto sopra hanno sospeso/annullato le sedute di Consiglio Comunale già programmate; Pertanto in considerazione di quanto sopra, in via precauzionale, stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, con Ia presente rinvia la seduta di Consiglio Comunale già convocata lo scorso 6 marzo 2020 e prevista per i giorni 12 marzo 2020 dalle ore 17.00 e 13 marzo 2020 alle ore 19.00 a data da stabilirsi. Dispone per quanto di competenza Ia sanificazione della Sala Consiliare del Comune di Ischia; all’esito della quale, provvederà alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo per valutare ogni futura programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.»

Un atto che ha mandato su tutte le furie il sindaco di Ischia, che, per lesa maestà ha subito replicato a muro duro contro la scelta del presidente Mattera.

Ma qual è il motivo che spinge Enzo Ferrandino a forzare la mano anche alla diffusione del contagio? E’ Piazza degli Eroi.

Ieri, infatti, gli uffici hanno concesso il suolo pubblico per circa 300mila euro alla Eni fino al 31 dicembre 2056. Il sindaco, nel replicare al presidente scrive: “risultano indispensabili al funzionamento dell’ente, dall’altro dalla necessità di consentire agli uffici di predisporre l’applicazione della quota avanzo vincolato presunto di amministrazione, mediante apposita variazione di bilancio previo parere del Collegio dei Revisori, finalizzato alla effettuazione dei lavori di completamento di Piazza degli Eroi”.

Si avete capito bene. Per completare Piazza degli Eroi e mettere gli atti in ordine in merito all’importo da “corrispondere al Comune per l’intera area concessa, per occupazione suolo e sottosuolo pubblico permanente per l’impianto di distributore di carburante alla via delle Ginestre in Euro 302.125,68, dandosi atto che il detto importo è interamente compensato dal corrispondente ed uguale importo che il Comune deve ad Eni S.p.A. per l’espropriazione definitiva dei beni di cui in premessa”.

Un importo o una partita di giro per il quale il comune di Ischia ha anche acceso un mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti gravando sui cittadini sia degli interessi sia della possibilità di poter accedere ad altri mutui più necessari ed efficaci.

Questa mattina il presidente Mattera, stando alla richiesta del sindaco, dovrebbe firmare la “Convocazione del Consiglio Comunale con adunanza d’urgenza per la data del 13 marzo 2020 alle ore 19.00 con il seguente argomento all’odg: Presa d’atto dell’esito del procedimento di estrazione della banca dati Revisori-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei due Revisori estratti in data 13.02.2020 per il Comune di Ischia e nomina del Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 57 ter del D.L.124/2019 Adempimenti.”

Ischia non ha attivato nessuna sanificazione del territorio, ma pensa al posto politico del collegio dei revisori dei conti per qualche amico della maggioranza politica.

Ischia non ha ancora sospeso il pagamento dei tributi locali come altri comuni perché il sindaco preferisce fare gli accordi politici per non essere sfiduciato, invece di pensare alle imprese e alle aziende del territorio colpite dalla crisi del coronavirus.

Ischia è in preda alla paura e alla confusione ma la politica pensa ai fare giochetti politi tra di loro. Ischia si ritrova in clima di guerra con le auto dei vigili urbani che incutono terrore, e il sindaco pensa a completare l’opera per cui ha fatto rinunciare all’ente ad un cospicuo finanziamento europeo portando poi l’ente a perdere un giudizio legale.