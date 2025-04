Ischia conquista Hollywood: Michael B. Jordan in visita per il suo prossimo film

Ischia torna protagonista sulla scena internazionale grazie a un ospite d’eccezione: Michael B. Jordan. L’attore americano, tra i volti più influenti del cinema contemporaneo, è approdato sull’isola per esplorare le sue meraviglie in cerca di location per il suo prossimo progetto cinematografico.

Celebre per i ruoli da protagonista nella trilogia di Creed, come l’indimenticabile Erik Killmonger in Black Panther e la Torcia Umana ne I Fantastici 4, Jordan è stato inserito dal New York Times tra i 25 attori più grandi del 21° secolo. Non solo interprete, ma anche regista, produttore e doppiatore di successo, Jordan incarna il volto poliedrico di una Hollywood moderna e vibrante.

Durante la sua permanenza, l’attore ha visitato il Castello Aragonese e il pittoresco borgo di Ischia Ponte, dove, con grande disponibilità, si è concesso a selfie e autografi per la gioia di fan e curiosi, come testimoniato anche da una foto diffusa da Ciro Impagliazzo.

E la sua esplorazione non si ferma qui: il programma prevede infatti nuove tappe sull’altro versante dell’isola verde, alla scoperta di scorci autentici che potrebbero trasformarsi presto in set cinematografici di caratura mondiale.

L’arrivo di una star del calibro di Michael B. Jordan non solo entusiasma residenti e turisti, ma conferma il fascino intramontabile di Ischia, sempre più apprezzata come cornice ideale per il grande cinema. Una visita che, ci auguriamo, possa tradursi in una nuova, grande occasione di visibilità internazionale per l’isola e per il suo straordinario patrimonio naturale e culturale.