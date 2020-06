Ischia conquista Dubai grazie a Francesco Fiore

Una foto, bellissima e grandissima, del nostro Castello Aragonese primeggia nella sala di uno dei ristoranti più “in” di Dubai.

Parliamo del “Roberto’s Restaurant & Lounge” che riapre i battenti proprio in queste ore e lo fa lanciando un segno di italianità nel grande mondo degli Emirati Arabi Uniti, grazie allo zampino di Francesco Fiore, isolanissimo manager del rinomato ristorante che, sempre, porta Ischia nel suo cuore.

Una bella pubblicità per la nostra isola, nata da una idea di Francesco che, nell’allestimento della sala, non ha avuto alcun dubbio nel selezionare una foto (bellissima) del Castello Aragonese che rende unica la grande parete alle spalle dell’area bar.

Francesco, che da anni vive all’estero spostandosi di nazione in nazione per motivi di lavoro, non manca mai di fare ritorno sull’isola, dove vive la sua splendida famiglia, e di promuoverla in ogni modo possibile. Un grande amore verso la sua terra che si concretizza in iniziative, internazionali, come questa. “Casa è dove abbiamo il nostro cuore”, e non c’è detto più vero!

Complimenti Francesco e grazie!