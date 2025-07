Ischia, confermato il blocco “ischitano”. Oggi è il Marco Ferrante day

Procedono senza sosta i lavori nel quartier generale dell’Ischia. Archiviate le incertezze che avevano caratterizzato la prima parte di giugno, la società isolana è tornata a correre con decisione, gettando le basi per affrontare al meglio la stagione sportiva 2025-26. Un ruolo chiave in questa ripartenza lo ha avuto, ancora una volta, Lello Carlino: l’imprenditore partenopeo ha confermato la sua vicinanza al progetto, affiancando Pino Taglialatela in quella che si preannuncia come una nuova avventura tra i dilettanti, ma con ambizioni ben definite.

Da oggi, giovedì 4 luglio, si apre ufficialmente la finestra utile per l’inoltro delle domande d’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. La documentazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 10 luglio e l’Ischia è pronta a completare tutti i passaggi burocratici e gestionali necessari per garantire la propria partecipazione. Il primo step formale della nuova stagione, insomma, è ormai alle porte e il club si muove per non lasciare nulla al caso.

Nel frattempo, oltre agli aspetti amministrativi, il club gialloblù è al lavoro per sciogliere uno dei nodi più attesi: quello relativo alla guida tecnica. Il nome in cima alla lista resta sempre lo stesso, quello di Alessio Martino. L’allenatore, apprezzato per metodologia e visione, è considerato il profilo ideale per dare continuità al progetto tecnico e allo stesso tempo valorizzare una rosa giovane ma ricca di potenzialità. L’accordo è ormai ai dettagli: manca soltanto la fumata bianca, che potrebbe arrivare nelle prossime ore, consegnando così all’Ischia il primo tassello ufficiale del nuovo corso.

E proprio sul tema tecnico, questa mattina alle ore 11.30, è attesa una conferenza stampa importante: presso il “Blanco” di Casamicciola Terme, il direttore generale Marco Ferrante si presenterà ufficialmente ai media. Un momento utile per fare chiarezza sulla programmazione sportiva, sulle strategie di mercato e sull’identità che il club vuole costruire in vista della prossima stagione. Il dirigente dovrebbe fornire anche aggiornamenti sulla definizione dell’organigramma e sull’organizzazione del ritiro precampionato.

Intanto, nelle ultime ore l’Ischia ha cominciato a mettere i primi mattoni del futuro con una serie di conferme significative.

Otto i calciatori che continueranno a vestire la maglia gialloblù, tra cui i due leader storici dello spogliatoio: Davide Trofa, capitano, e Pasquale Chiariello, suo vice. Il centrocampista e il difensore centrale sono figure simbolo, sia per esperienza che per attaccamento alla maglia, e rappresentano un punto fermo imprescindibile anche per il nuovo corso.

Con loro resterà anche il portiere Mirko Gemito, protagonista di una stagione solida tra i pali, e il duttile difensore Luigi Buono, sempre affidabile e pronto a ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato. Blindato anche il centrocampista Riccardo Montanino, metronomo di qualità e quantità, che la società ha voluto confermare con convinzione, segno di una precisa volontà di dare continuità alla linea di gioco.

Attesa anche la definitiva esplosione di Antonio Castagna, che dopo una stagione di crescita costante sarà chiamato alla consacrazione. In chiave under, saranno ancora parte integrante del progetto il classe 2007 Matteo Mollo e il 2008 Francesco Pipolo, due giovani molto stimati in società e già nel giro della prima squadra. I due rappresentano non solo pedine utili per il regolamento, ma anche prospetti su cui costruire. Restano in stand-by invece le situazioni di Matteo Arcamone e Samuele Desiato. Il club attende una risposta definitiva nelle prossime ore: la porta resta aperta, ma servirà una decisione chiara e tempestiva.

Insomma, mentre si lavora all’iscrizione e si avvicina l’annuncio del tecnico, l’Ischia getta le basi per un campionato ambizioso, in cui alla continuità si affiancheranno inevitabilmente innesti mirati. La voglia di far bene c’è, così come la consapevolezza che il tempo stringe: da oggi, si fa sul serio.