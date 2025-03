Ischia, confermati gli incarichi dirigenziali nel Comune fino al 31 marzo

Il Comune di Ischia ha ufficializzato, con il Decreto Sindacale n. 21 del 3 marzo 2025, la conferma degli incarichi di Responsabile di Servizio per i dipendenti a tempo indeterminato inquadrati nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (E.Q.). L’obiettivo dichiarato è quello di fare procedere con piccoli passi, di decreto in decreto, provando a tenere a bada le pressioni dei 16 piccoli indiani (il riferimento è al celebre libro di Agatha Christie) e tenere gli stessi dipendenti con il piede sospeso. Enzo Ferrandino ha deciso di non invertire il trend: si va avanti a poco alla volta.

Il decreto, firmato dal sindaco Vincenzo Ferrandino, assicura stabilità nelle varie aree operative dell’ente, confermando gli incarichi fino al 31 marzo 2025, ad eccezione del Servizio 4, che resterà in carica fino al 31 dicembre 2025 (solo perché il Comune di Ischia è capofila dell’Ufficio di Piano e la decisione è stata assunta insieme agli altri sindaci e il sindaco non potrebbe cambiarlo in autonomia).

Tra i responsabili confermati nell’area amministrativa e sociale, il dottor Raffaele Montuori continuerà a ricoprire il ruolo di Responsabile del Servizio Affari Generali, Staff, Contenzioso e Contratti, nonché a svolgere le attività di Vice Segretario Generale. La dottoressa Maria Rosaria De Vanna manterrà l’incarico di Responsabile del Servizio che comprende i Servizi Demografici, Elettorale, Turismo, Cultura, Eventi, Politiche per i giovani, Scuola e Conservazione ed Archiviazione del Flusso Documentale. A occuparsi dei Servizi Sociali Associati e a coordinare l’Ambito N13 sarà invece la dottoressa Irene Orsino, il cui incarico è stato confermato fino alla fine dell’anno.

Nell’area tecnica, l’ingegner Francesco Iacono continuerà a dirigere lo Sportello Unico per l’Edilizia, l’Edilizia Privata e il Catasto, mantenendo inoltre, ad interim, la responsabilità del Servizio dedicato alla verifica e all’esame delle pratiche di sanatoria delle opere edilizie abusive. L’architetto Consiglia Baldino è stata riconfermata come Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Sviluppo del Territorio e Progetti Strategici, mentre l’ingegner Luigi De Angelis proseguirà nella gestione del Servizio Pianificazione Paesaggistica, Ciclo Integrato dei Rifiuti, Manutenzione del Verde Pubblico, Impianti Sportivi, Servizi Informatici, Protezione Civile, Cimitero, Gare e Appalti, Gestione Documentale e GDPR. A lui è stata affidata anche la responsabilità ad interim del Servizio 9.

Per quanto riguarda l’area economico-finanziaria e produttiva, la dottoressa Paola Mazzella continuerà a occuparsi dello Sportello Unico per le Attività Produttive, del Canone Patrimoniale e del Demanio. Il dottor Antonio Bernasconi manterrà la guida della Ragioneria e della Programmazione, con competenze anche su Transizione Digitale, Bilancio, Equilibrio di Bilancio, PEG/PIAO, Società Partecipate e Controllo di Qualità. La dottoressa Tiziana Iacono proseguirà nel ruolo di Responsabile del Servizio Entrate e Tributi. Alla dottoressa Angela Marino è stato confermato l’incarico per il Progetto Europa e il Controllo di Gestione, con particolare attenzione all’attuazione del PNRR, alla gestione delle Risorse Umane e al Portale Lavoro Pubblico. A lei è stato assegnato, inoltre, ad interim, il Servizio 13, che si occupa di Entrate, Uscite, Personale, Controllo di Gestione, Economato e Invio SIRECO.

Nell’area sicurezza e controllo del territorio, la dottoressa Chiara Romano resterà a capo del Comando di Polizia Locale, gestendo le operazioni territoriali e speciali della Polizia Locale, la Vigilanza Edilizia, le Notifiche e il Protocollo.