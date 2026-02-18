Ischia, confermata l’organizzazione della Polizia Municipale

La responsabile del Servizio 14 del Comune di Ischia dott.ssa Chiara Romano ha confermato l’organizzazione del Corpo della Polizia Municipale da lei diretto già decisa ad aprile dello scorso anno con relative indennità.

Il Corpo era stato riorganizzato a ottobre 2024 secondo un nuovo organigramma che prevede l’articolazione del Servizio di Polizia Municipale in 6 uffici. Con la determina di aprile, quindi, sono state individuate, nell’ambito degli uffici, «le risorse umane che hanno espletato ed espletano, con attribuzione economica, compiti di responsabilità».

A dicembre la Delegazione Trattante ha concordato, fino alla stipula del nuovo CCNL, «di adottare eventuali appositi atti confermativi da parte delle P.O. entro la fine dell’anno, relativamente ai dipendenti già individuati, al fine di poter assicurare l’erogazione dell’istituto in continuità per l’anno 2026».

Dunque l’organizzazione del Servizio e i sei uffici individuati vengono confermati per l’anno in corso e i seguenti, salvo diversa disposizione.

Il comandante precisa però che la determina «non comporta attribuzione automatica delle risorse e che, qualora le stesse non siano sufficienti ad assicurare l’attribuzione dei compensi individuali, determinati sulla base dei criteri di cui all’art. 33 del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2023/2025, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle risorse a disposizione».

Inoltre quanto ora deciso può essere modificato e/o integrato «anche in corso di anno mediante riorganizzazione degli uffici esistenti o individuazione di nuovi uffici, previo confronto in sede di Conferenza dei Responsabili di servizio».