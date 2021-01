Ischia. Comunali, liquidati gli arretrati per le progressioni economiche 2020

Anche il Comune d’Ischia, in applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro, annualmente provvede all’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali per il personale dipendente. Una “promozione” solo economica, che comporta dunque una busta paga un po’ più “pesante”.

Per attribuire tale progressione, si ricorre a una selezione e alla formazione di apposita graduatoria. Possono accedere «tutti i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l’Ente che al 31 dicembre precedente l’anno della selezione hanno maturato il requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica orizzontale in godimento pari a 24 mesi», ovviamente per ciascuna posizione della propria categoria e senza distinzioni tra part-time e full-time. Ovviamente, si tiene conto delle famose “performance”.

Le progressioni hanno decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno e consentono un solo incremento economico ogni biennio agli aventi titolo.

Per il pagamento dei maggiori compensi, si attinge dal Fondo risorse decentrate, che la Giunta di Ischia ha costituito con delibera del 30 dicembre scorso per gli anni 2020 e 2021. Così si evidenzia nella determina adottata dal responsabile dell’Ufficio Risorse Umane e Ragioneria Antonio Bernasconi. Dal che si deduce subito l’oggetto della determina, ovvero un inquadramento “retroattivo” per i dipendenti interessati (così come da graduatoria formata), che vengono reinquadrati con decorrenza dal 1 gennaio 2020. E sempre retroattivamente, vengono loro corrisposte le competenze arretrate da gennaio a dicembre 2020.

Un certo ritardo nell’applicazione della norma, magari legato alla pandemia. Ma poco male: comunque i soldini dovuti sono stati liquidati.