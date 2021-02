Ischia. Commissione sismica, i conti non tornano…

- Advertisement -

La spesa complessiva per i compensi ai componenti era stata calcolata in 5.000 euro invece che 14.152. Vengono utilizzati i diritti di istruttoria delle pratiche effettivamente esaminate

Quanto costa la commissione comunale per l’autorizzazione sismica? Abbastanza, a leggere la determina di impegno di spesa, peraltro riferita agli anni scorsi, adottata dal responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia del Comune d’Ischia ing. Francesco Fermo. Anche se va specificato che i compensi vengono liquidati utilizzando i contributi di istruttoria delle pratiche esaminate.

Il Comune aveva istituito la commissione nel 2014, come previsto dalla normativa in materia, stabilendone la durata in tre anni e provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico per la formazione del relativo elenco di tecnici idonei tra i quali nominare i quattro componenti. Le nomine avevano quindi iniziato il loro regolare decorso ad ottobre 2015.

Sta di fatto che per il 2015 era stata impegnata la spesa di 2.000 euro, pari al 90% dei contributi di istruttoria delle pratiche che si presumeva di esaminare entro il 31 dicembre di quell’anno.

Per il 2016 la spesa preventiva impegnata ammontava a 3.000 euro, o almeno così si presume, visto il “balletto” di cifre. In quell’anno venivano liquidati a settembre 461,25 euro comprensivi di Iva e Cassa all’ing. Vincenzo Marziano e 393 all’ing. Francesco Iacono; a dicembre 542,62 euro all’ing. Giuseppe di Scala e 356,37 all’arch. Pasquale Varchetta.

Nel 2017 venivano liquidati 1.134 euro all’ing. Giuseppe di Scala, 756 all’ing. Francesco Iacono e 945 all’ing. Vincenzo Marziano. In quello stesso anno veniva impegnata una spesa di 3.625, sempre pari al 90% dei contributi di istruttoria delle pratiche che si presumeva di esaminare entro il 31 dicembre.

E veniamo al 2018. All’ing. Giuseppe di Scala venivano liquidati 1.336,50 euro; all’ing. Francesco Iacono 1.035; all’ing. Vincenzo Marziano 1.194,75. Per quell’anno erano stati impegnati 5.000 euro.

La determina non dà conto della nuova composizione, visto che si ferma al 2018. Si limita a riportare che il componente ing. Francesco Iacono, dipendente part-time, era stato autorizzato nel 2017 dal segretario comunale a proseguire l’incarico.

Ebbene, oggi il rup Fermo evidenzia che proprio per il 2018 «dalla ricognizione delle pratiche pervenute ed esaminate il compenso maturato dai componenti della commissione, ancora non liquidato, ammonta complessivamente ad euro 14.152,50, per cui l’impegno di spesa va integrato dell’importo di euro 9.152,50, corrispondenti al 90% dei contributi di istruttoria delle pratiche che sono state esaminate». Al Comune, evidentemente, non avevano fatto bene i conti ed era stato esaminato un maggior numero di pratiche.

Ad oggi, dunque, sono state maturate rispettivamente le seguenti competenze da liquidare:all’ing. Giuseppe di Scala, nella qualità di presidente, 4.288,98 euro; all’ing. Vincenzo Marziano, nella qualità di componente senior, 3.248,01 euro; all’ing. Giuseppe Mattera, nella qualità di componente senior, 3.752,51; all’ing. Francesco Iacono, nella qualità di componente junior, 2.863 euro.

E dunque l’ing. Fermo impegna la spesa integrativa di oltre 9mila euro. Per il 2018, si badi bene. Degli anni successivi ancora non si parla.