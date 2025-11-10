ISCHIA, COLPO GROSSO AL MAZZELLA. FERMATA LA CAPOLISTA

Esame superato a pieni voti, l’Ischia Calcio c’è. La squadra di Simone Corino batte il Trastevere, arrivato al Mazzella da capolista, e continua il suo filotto positivo. Terza vittoria consecutiva in casa, quarto risultato utile di fila: con il periodo buio ormai alle spalle, i gialloblù superano la prima della classe e si tirano momentaneamente fuori dalla zona rossa della classifica. Sono dodici i punti dopo undici giornate, dieci quelli conquistati nelle ultime quattro uscite: il gruppo ha finalmente imboccato la strada giusta e ora prova a togliersi le prime soddisfazioni.

Contro una formazione in salute e giunta sull’isola con l’obiettivo di dare continuità al proprio momento, Corino decide di non cambiare e conferma il 4-3-3: Aijo e Chiariello guidano il reparto difensivo davanti a Mariani, mentre sulle corsie ci sono Fontanelli e Buono. Nel ruolo di play torna Montanino, che scalza Sidibe, con Gille e Di Lauro a completare la mediana. Boiano e Kone supportano Manfrellotti nel tridente avanzato. Pronti, via, e l’Ischia passa in vantaggio: il giovanissimo Della Rocca sbaglia una costruzione dal basso e Montanino arriva all’impatto con il pallone, spedendo in rete e sbloccando subito la sfida al Mazzella.

Gli amaranto provano a reagire, ma i gialloblù gestiscono con ordine e amministrano il vantaggio senza troppi affanni. Gli uomini di Corino muovono la sfera da una parte all’altra del campo e al 9’ Manfrellotti prova a vestire l’abito del rifinitore con un cross al centro, allontanato dagli avversari; poi l’arbitro ferma il gioco per fallo in attacco.

Il centravanti isolano si rende pericoloso anche al 13’, sul pressing di Montanino: la difesa riesce a liberare l’area di rigore. L’Ischia resta con il baricentro alto e tenta di coinvolgere tutti gli interpreti; il Trastevere risponde al 18’ con una conclusione imprecisa da parte di Scaffidi. Al 23’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: Montanino trova il varco per il traversone, ma Manfrellotti manca l’appuntamento con il gol per un soffio. Gli amaranto replicano con una giocata di Lorusso dalla distanza: il destro a giro sorvola la traversa e finisce sul fondo.

Alla mezz’ora altro tentativo degli ospiti con il solito Scaffidi, ma Mariani neutralizza senza troppe difficoltà. Al 33’ iniziativa di Lorusso sugli sviluppi di un calcio piazzato: il tiro termina oltre la traversa. Passano due minuti e il numero 11 ci riprova, ma Mariani è attento e respinge. Sul finire del primo tempo, gli ischitani rischiano su un paio di incursioni degli avversari, ma al 41’ sfiorano la seconda rete con un cross di Buono: Zitelli anticipa Kone e va vicinissimo all’autogol. A pochi secondi dall’intervallo Kone non riesce a incidere sul suggerimento di Buono.

La seconda frazione si apre con una conclusione di Crescenzo da dimenticare. Al 54’ cambia ancora il punteggio al Mazzella: dopo un’azione avvolgente, Crescenzo raccoglie un traversone dalla fascia sinistra e buca Mariani per il pareggio degli ospiti. Qualche minuto più tardi, il portiere deve salire in cattedra per negare la gioia a Scaffidi, protagonista di un tiro pericoloso: Mariani si distende con un grande riflesso e devia il pallone.

L’Ischia torna a flirtare con la rete e, dopo una mancata occasione al 58’, raddoppia al 60’. Manovra costruita con pazienza e lucidità da parte dei ragazzi di Corino: Kone imbuca e premia Boiano, che ringrazia e infila Della Rocca per il 2-1. Il Trastevere cerca la reazione con Mattia al 65’ e con Ferraro al 69’, ma gli isolani si salvano e respirano. A un quarto d’ora dalla fine i gialloblù sprecano il possibile tris con Manfrellotti che sbaglia l’appoggio verso Aniceto e l’occasione sfuma.

Sul ribaltamento di fronte è prodigioso Mariani, con un intervento decisivo sulla deviazione di Scaffidi da posizione ravvicinata. Anche all’80’ l’estremo difensore compie una parata salva-risultato sull’attaccante amaranto e mantiene invariato il punteggio. Nel finale Manfrellotti e Aniceto provano a chiudere il match, mentre Morano e Ferraro chiamano ancora in causa Mariani. Il confronto al Mazzella regala un ultimo spunto con l’espulsione rimediata da Aijo in pieno recupero. Al triplice fischio festeggia l’Ischia, che ferma il Trastevere e si assicura la terza vittoria in campionato. Nel prossimo turno Chiariello e compagni saranno di scena in trasferta contro la Scafatese.

L’Ischia di Simone Corino conferma il suo momento di crescita con una prestazione autorevole e ordinata, superando il Trastevere grazie a equilibrio, compattezza e lucidità nella gestione della gara. Il 4-3-3 disegnato dal tecnico gialloblù garantisce densità in mezzo al campo e ampiezza sulle corsie, con Fontanelli e Buono sempre pronti a spingere e accompagnare l’azione.

Montanino detta i tempi da play basso, assicurando precisione nella prima costruzione e continuità nel palleggio, mentre Gille e Di Lauro si alternano tra inserimenti e coperture, mantenendo costante equilibrio tra le fasi. Fin dai primi minuti la squadra pressa alta e con sincronismo, costringendo gli avversari all’errore che porta al vantaggio: un segnale della solidità del lavoro collettivo e dell’aggressività organizzata in zona palla. Nella gestione difensiva l’Ischia resta corta, compatta e attenta sulle seconde palle, con la linea arretrata guidata da Aijo e Chiariello che concede poco in profondità.

Mariani risponde presente nei momenti chiave, con due interventi decisivi che tengono in vita il risultato. In fase offensiva emerge un’identità chiara: costruzione pulita, pazienza nel possesso e improvvise accelerazioni verticali. Kone e Boiano dialogano tra le linee, muovendosi in modo complementare a Manfrellotti e creando soluzioni costanti.

Il gol del raddoppio nasce da una combinazione corale che sintetizza la filosofia di Corino: ordine, tempi giusti e concretezza nell’ultimo passaggio. Rispetto alle prime giornate, la squadra mostra maggiore consapevolezza e serenità nella lettura dei momenti. Le distanze restano compatte, la transizione è immediata e la fiducia cresce. L’Ischia appare ora una formazione equilibrata e in piena evoluzione, pronta a consolidare il proprio percorso di risalita.

IL TABELLINO: Ischia Calcio – Trastevere 2-1

ISCHIA CALCIO: Mariani, Aijo, Chiariello, Buono, Fontanelli, Di Lauro, Boiano, Gille (70’ Sidibe), Montanino (81’ Lonigro), Manfrellotti, Kone (70’Aniceto). A disp.: Gemito, Mollo, Kaziewicz, Faella, Pipolo, De Filippis. All.: Corino

TRASTEVERE CALCIO: Della Rocca, Zitelli (80’ Ronci), Angelini, Mattia, De Franceschi (46’ Baldari), Petrucci, Ferraro (46’ Morano), Crescenzo, Scaffidi, Compagnone (70’ Drisaldi), Lorusso. A disp.: Zandri, Giordani, Angeloni, Massimo. All.: Bernardini

ARBITRO: Ravara (Valdarno)

ASSISTENTI: Lattarulo (Treviglio) e Mapelli (Treviglio)

MARCATORI: 2’ Montanino (I), 54’ Crescenzo (T), 60’ Boiano (I)

AMMONITI: Gille (I), Corino dalla panchina (I), Manfrellotti (I), Boiano (I), Ronci (T), Aijo (I), Crescenzo (T)

ESPULSI: 93’ Aijo (I)

ANGOLI 5-7

DURATA: p.t. 47’ s.t. 51’

SPETTATORI: circa 1000

I TOP DELLA GARA

Mariani – Prestazione da leader silenzioso. Sempre concentrato, guida la difesa con personalità e compie due interventi determinanti che tengono in piedi il risultato. Reattivo tra i pali, sicuro nelle uscite e pulito nelle letture, trasmette fiducia all’intero reparto.

Montanino – Cuore e cervello del centrocampo. Recupera palloni, detta i tempi e apre il match con un gol di determinazione. La sua regia dà equilibrio e ritmo alla manovra, alternando verticalizzazioni e giocate semplici. È il faro tattico di un’Ischia sempre più consapevole.